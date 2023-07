Prije 11 godina otkriven je Higgsov bozon: Što je promijenio u našem životu?

Mnogo se u to vrijeme, u srpnju 2012., pisalo o tom otkriću , a pojmovi poput Velikog hadronskog udarača ušli su u skoro svakodnevnu upotrebu. Nacionalni ponos u Hrvatskoj jako je probudila činjenica da su u velikom timu koji je u Švicarskoj radio na ovom otkriću bili i hrvatski znanstvenici, najviše njih sa Sveučilišta u Splitu.

Nešto kasnije je zahvaljujući pothvatu iz CERN-a 'isplaćen' svojevrstan dug prema teoretskim fizičarima koji su desetljećima prije predvidjeli postojanje te čestice, a Nobelova nagrada konačno je te godine pripala Peteru Higgsu i Francoisu Englertu.

Čestica koju danas zovemo Higgsov bozon prvi put je spomenuta u znanstvenom radu Petera Higgsa sa Sveučilišta u Edinburghu 1964. Sve od tada traju pokušaji za dokazivanje njezinog postojanja, da bi to pošlo za rukom CERN-ovom timu 2012. Kao i mnogo toga drugoga na području teoretske fizike, i bozon i njegova uloga iznimno su složeni za ljude izvan te znanstvene discipline, pa su se odmah pojavila objašnjenja prihvatljivija i razumljivija običnom svijetu. Nešto više znanstvena i kraća definicija glasila bi otprilike ovako: Higgsov bozon je elementarna čestica kojom se prema standardnom modelu objašnjava masa drugih čestica, a posebno zašto su W i Z bozoni toliko masivni, za razliku od fotona koji nema masu.

Jasno, debate o čestici, njezinoj ulozi, o tome je li doista potvrđena i što sve to nama znači nastavile su se svih ovih godina. Istodobno s otkrićem pojavio se 'nadimak' Božja čestica, koji je bio iznimno antipatičan prof. Higgsu, a zapravo je posljedica igre riječima. Naime u početku su pojedini fizičari tu česticu zvali godamn particle, 'prokleta čestica', zbog njezine neuhvatljivosti, pa je valjda nekome palo na pamet skratiti tu frazu, možda u želji da pokaže koliko je važna za postanak univerzuma koji poznajemo. Jasno, taj je naziv jako improviziran, jer religija je nešto sasvim drugo.

Novo poglavlje

Samo otkriće u CERN-u nije bilo kraj priče, nego početak novog poglavlja u znanosti, a iz samog CERN-a uspoređuju to s otkrićem novog kopna nakon kojeg slijedi istraživanje toga područja. Prvo je, naime, trebalo utvrditi je li novootkrivena čestica doista Higgsov bozon ili nešto potpuno drukčije. To je uspjelo izračunavanjem njegove mase, osobine koja je dotad bila nepoznata. Uspoređivanje teorijskih izračuna i rezultati eksperimenata potvrdili su otkriće.

No za to je trebalo vremena - tek u ožujku 2013., s dva i pol puta više prikupljenih podataka, fizičari su mogli biti sigurni u otkriće. I nakon toga posao je nastavljen: posljednjih deset godina trajala su mjerenja snage interakcije Higgsova bozona s drugim česticama kako bi se utvrdilo odgovaraju li te mjere onima iz teorije. Kad je i to potvrđeno, znanstvenici su doznali da Higgsovo polje daje masu drugim česticama, tau leptonu i kvarkovima. Treća runda rada Velikog hadronskog sudarača (LHC) donijet će fizičarima bogate podatke kojima će još bolje predstaviti ovu tajnovitu česticu koja stalno otvara nova, zasad neodgovorena pitanja. Dapače, istraživanje Higgsova bozona sjajan je laboratorij za nova fizikalna istraživanja. Dakle - putovanje je tek počelo.