Prevaranti traže bitcoine u zamjenu za podatke, evo kako se zaštititi

Internetom kruži automatizirana e-mail poruka čiji kreatori ucjenjuju žrtve ne bi li iznudili kriptovalutu bitcoin u vrijednosti nekoliko tisuća dolara

Kako prevaranti dolaze do e-mail adresa?

Prije nekoliko godina baze podataka nekih stranica su procurile, a ukradeni su podaci velikih usluga kao što su LinkedIn, Yahoo i eBay. Možete provjeriti je li vaša zaporka bila u pokradenim bazama na web stranici Have I Been Pwned. Ako je, dobit ćete i obavijest o kojim se stranicama radi. No ako stranica vašu e-mail adresu označi kao sigurnu, uzmite to s dozom opreza.

Pije no što pokušate odgovoriti na mail ili uplatiti novac, dobro razmislite i pogledajte što drugi pišu o istoj temi na društvenim mrežama. Napadači zapravo nemaju videozapis niti pristup vašim kontaktima, a nisu mogli ni instalirati zlonamjerni program na vaše računalo. Do e-mail adrese i lozinke došli su iz baze podataka koja je dostupna na mreži pa šalju tipizirane poruke i nadaju se da će dovoljno prestrašiti nekoga da im povjeruje i pošalje novac.