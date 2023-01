Predstavlja li asteroid koji je nedavno prošao pored Zemlje prijetnju? Evo što kažu iz NASA-e

NASA i druge svemirske agencije investiraju jako puno resursa u obranu Zemlje od 'zalutalih' asteroida. Na koncu, ovo je jedini planet kojeg imamo...

Naš sustav je pun svemirskog kamenja, no na sreću, NASA i ostale agencije pomno prate asteroide koji putuju kroz naše kozmičko susjedstvo. Svake godine otkrivamo na stotine novih, a na sreću svih Zemljana, do sad nismo pronašli niti jedan koji će u sljedećih 100 godina zaprijetiti našem rodnom planetu.

2023 BU se stoga kvalificira kao NEO, no s obzirom da nije nikakva prijetnja zbog svoje veličine, nitko nije poslao upozorenje o njegovom dolasku. NASA je umjesto toga objavila nekoliko osnovnih informacija o 2023 BE i načinu na koji je prepoznat. 'Riječ je o jednom od najbližih prilaza NEO-a Zemlji ikad' komentirao je NASA-in inženjer Davide Farnocchia.

NASA-in JPL vodi računa o asteroidima koji prolaze u blizini Zemlje, premda se većina njih nalazi milijunima kilometara od našeg planeta. NEO, Near Earth Object ili objekt u blizini Zemlje onaj je koji prolazi na udaljenosti do 48.2 milijuna kilometara od Zemljine orbite oko Sunca.

Asteroidi rijetko kad predstavljaju prijetnju Zemlji

Čim je asteroid veći, to on predstavlja veću prijetnju Zemlji. Stijena koja je zapečatila sudbinu dinosaura najveća je vrsta asteroida s promjerom većim od 970 metara. Asteroid koji je doveo do istrebljenja bio je širok oko 9.6 kilometara.

Tim rečeno, ni jedan asteroid širi od 140 metara neće zaprijetiti Zemlji u idućih 100 godina, uz napomenu da se udari objekata od 140 metara dešavaju svakih 10.000 do 20.000 godina. Udari poput onog koji je doveo do istrebljenja dešavaju se jednom u 100 milijuna kilometara.

Valja voditi računa da i asteroidi manji od 140 metara mogu predstaviti prijetnju - čak i asteroid od 50 metara promjera može uništiti veliki grad, što znači da moramo pratiti i 'manje' objekte.