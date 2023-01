Tajnoviti oblak pojavljuje se na Marsu svakog proljeća, a znanstvenici sad znaju i zašto

Stručnjaci vjeruju da su konačno shvatili zbog čega se na Marsu u točno određeno vrijeme pojavljuje masivan oblak dug 1770 kilometara

Masivan oblak dug 1770 kilometara proteže se nebom Crvenog planeta poput sloja boje. Prvi put otkriven 2018. zahvaljujući snimkama Mars ESA-e i oštrom oku tadašnjeg studenta astrofizike Jorgea Hernándeza Bernala sa sveučilišta u Baskiji u Španjolskoj. Bernal je u to vrijeme učio o marsovskoj meteorologiji te je na slici niske rezolucije primijetio sjenu kakvu bi ostavio oblak.

'Ljudi su mislili da ESA lažira snimku' rekao je Bernal u razgovoru za Mashable.

'Bilo je prilično teško zato jer sam tad bio mlad i zato jer sam pokušavao razuvjeriti ljude na Twitteru', kaže.

Bernal i njegov tim rezultate su promatranja objavili 2020., nadjenuvši oblaku ime Produljeni oblak Arsia Mons (POAM). Znanstvenici vjeruju da je iznimno dug oblak vjerojatno najveći oblak svoje vrste u cijelom sustavu. Znanstveni je rad pratilo drugo izvješće u Journal of Geophysical Research: Planets, otkrivši kako iza nastanka ovog izoliranog oblaka stoje vulkan i vrlo specifični vremenski uvjeti.

Ledeni oblak desetljećima tijekom zore dolazi na zapadnu padinu neaktivnog vulkana Arsia Monsa. Planina koja je nekad izbacivala lavu ima promjer 425 kilometara te seže 18 kilometara, što je oko dvaput više od Mauna Loua, najvećeg vulkana na Zemlji.

Znanstvenicima nije bilo jasno kako do sad nisu uspjeli snimiti ovako velik oblak, no orbite letjelica poput NASA-inog Mars Reconnaissance Orbitera sinkronizirane su sa Suncem, što znači da nisu mogle snimati fotografije sve do popodneva, a oblak kojeg traže na nebu vidljiv je samo tijekom jutarnjih sati.

Mars Webcam nije prvotno korišten za znanstvena promatranja, već vizualnu potvrdu slijetanja ESA-inog Beaglea 2 2003. godine. Europskoj je Svemirskoj agenciji, piše izvor, danas drago što su kameru opet uključili te, s vremenom, pomoću nje snimili oblak kojeg traže.