Prčkate po smartfonu noću? Znanstvenici nemaju dobre vijesti za vas

Proizvođači pametnih telefona i laptopa ugrađuju filtere za plavo svjetlo, koje se može uključiti na uređaju

Istraživanje optičke aktivnosti, provedeno na Sveučilištu Toledo u Španjolskoj, pokazalo je kako plavo svjetlo može pretvoriti molekule u očima u ubojice stanica. To može dovesti do makularne degeneracije, bolesti oka koja je povezana s dobi i koja je vodeći uzrok sljepoće.

'Nije tajna da plavo svjetlo šteti našem vidu tako što oštećuje očnu retinu. Naši pokusi objašnjavaju kako se to događa te se nadamo da će to dovesti do terapija za usporavanje makularne degeneracije, poput nove vrste kapi za oči', kazao dr. Ajith Karunarathne, profesor na odjelu za kemiju i biokemiju sveučilišta u Toledu.