Kako punite svoj smartfon? Provjerite što ne raditi s punjačem

1/5

Istina, nitko vas ne sili da koristite originalni punjač, no vrijedi uzeti u obzir i činjenicu da vas jedna pogreška može koštati odlaska do servisa. Ono što je važno je da znate uređaj za koji je punjač napravljen.

Naravno, uvijek možete kupiti krivi, no to je uglavnom vaša krivica. Ono kod čega se možete prevariti pri kupnji jeftinog punjača je njegova kompatiblinost - zato jer postoji određena šansa da on neće biti kompatibilan s vašim mobilnim uređajem ili žicom. U svakom slučaju, bacite pogled na paket punjača i provjerite za koje je uređaje napravljen. Ako kupite adapter koji ima previsoku ili prenisku voltažu, postoji šansa da će oštetiti vaš telefon.

Korištenje takvog punjača može skratiti životni vijek vašem uređaju ili uzrokovati probleme pri njegovom radu.