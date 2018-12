Kako pronaći izgubljeni smartfon s Androidom ili iPhone? Evo nekoliko savjeta

Današnji uređaji dolaze s ugrađenim alatima za praćenje lokacije, a upogoniti ih možete uz naše savjete

Kako možete uključiti lokacijske servise na Androidu i dati Googleu dozvolu da vas prati?

Otvorite Settings, pa zatim Security & Location i potom Location. Zatim otvorite web stranicu Find My Device u istom izborniku kako biste uključili praćenje.

Kako pronaći Androida koristeći Googleov Find Your Phone?

Uz Find My Device postoji i stranica Find Your Phone s još više značajki. Na njoj ćete naći popis svih uređaja u koje ste se logirali s vašim korisničkim računom pri Googleu.

Odaberite uređaj kojeg želite pronaći. Dobit ćete poduži popis alata koje možete koristiti:

Zaključajte telefon (Lock your phone): Možete odmah zaključati svoj smartfon.

Pokušajte nazvati izgubljeni telefon (Try calling your phone): Dobit ćete pristup popisu vaših kontakata ili razgovora u aplikaciji Google Hangouts.

Odjavite se na telefonu (Sign out of Google on your phone): Odjavit ćete se iz vašeg korisničkog računa na odabranom uređaju.

Obratite se mobilnom operateru (Reach out to your carrier): Možete se obratiti svom mobilnom operateru kako biste isključili staru karticu SIM i naručili novu.

Razmislite o brisanju uređaja (Erase your phone): Ovo će odmah obrisati sve na odabranom uređaju. Pozor! Jednom kad ga obrišete više ga nećete moći locirati. Stoga ovo treba biti zadnja opcija.