Požari uništavaju šume diljem Europe: Doznali smo kako tome može doskočiti najnovije rješenje tech giganata

'Zlatno pravilo od 15 minuta' navodi da je upravo toliko vremena ključno za brzu intervenciju ako dođe do požara. Sustav koji je razvio ciparski startup Probotek može detektirati požar u roku 2,5 minute, tvrde iz startupa, dodajući da se pritom minimiziraju lažne uzbune.

Koristeći umjetnu inteligenciju, ovaj sustav putem 5G mobilne mreže omogućava upravljanje dronovima, i to s bilo kojeg mjesta za svijetu.

'To je sve dio većeg projekta i programa u kojem ćemo pružiti široku povezanost. Želimo sigurno društvo, na čemu moraju raditi tehnološke tvrtke. Tehnologija se može uhvatiti u koštac s više izazova s kojima se svijet suočava, a dio toga njih su i klimatske promjene.

'Ovo su tehnologije kojeće oblikovati naše društvo i civilizaciju'

Održana je i pnael rasprava na kojoj je Nikolaus Pelinka iz tehnološke platforme Darwin's circles, partnera Huaweijeva, istaknuo da Huawei, iako je globalna tvrtka, surađuje s lokalnim društvima, što smatra važnim u digitalno doba kada je zajedništvo ključno.

'To je naš globalni plan. Mi smo vodeći u industriji i moramo utrti put. Naša misao vodilja je: Ako se želiš razvijati ubrzano, radi sam, no ako želiš ići dalje i razvijati se dugoročno, surađuj. Suradnja sa startup tvrtkama i lokalnom upravom te akademskim partnerima ključna je za poticanje vrijednih projekata poput drona za ranu detekciju požara. U Kaliforniji već rade na sličnom rješenju, no ne trebamo se opirati tome da netko kopira ovo rješenje – učimo jedni od drugih i omogućavamo ove tehnologije svima', poručio je.

Delaportas je na panelu naglasio da trebamo prihvatiti i razumjeti tehnologiju kako bismo je znali iskoristiti u sprječavanju katastrofa. Naglasio je da Probotek radi na tim konverzijama i boljoj budućnosti.

'Ovo su tehnologije koje će oblikovati naše društvo i civilizaciju. Ranije nismo imali takav ekosustav, radili smo više za sebe, no shvatili smo da trebamo raditi zajedno. Ključna je suradnja. Ljudi sve više uviđaju prednosti tehnologije, a na nama je da to predstavimo ministrima, predsjednicima, načelnicima. Inovacija se rađa u malim startupima, no potrebna nam je suradnja s lokalnim samouprava i regulatorima', istaknuo je direktor Proboteka.

A kako bismo uspjeli u rješavanju klimatske krize, potrebna je i svijest investitora koji će ulagati u tvrtke usmjerene na održivo poslovanje, svjesne izazova s kojima se cijeli planet suočava

'U Europskoj uniji ćemo sljedeće godine svjedočiti promjenama o izvješćima o održivom poslovanju i tvrtke će u to morati početi ulagati, ako već nisu. Pogledajmo samo posljedice požara koji su opustošili velike dijelove Europe. Samo ovdje vidimo koliko nam prednosti tehnologija može donijeti, kao i ulaganje u takve programe', poručila je konzultantica Anna Vetter.