HT-ov hackathon iznjedrio sjajna AI rješenja: Pogledajte kako je bilo

To je tek jedna u nizu AI aktivnosti koje HT provodi unutar tvrtke. Kako ističu, žele poticati inovativnost i istraživanje AI tehnologija, koje su neminovna budućnost. Osim što su organizirali niz internih i vanjskih edukacija, proveli su AI Pub kviz, imaju i AI podcast, a usto sa zaposlenicima nastoje što više komunicirati o AI-ju i kroz interne članke, primjerice 'Kako koristiti GPT'.

'Hackathon nas je iznenadio prvo s brojem prijava, a na kraju i sa samim prezentacijama rješenja. Ono što me dodatno razveselilo je raznolikost područja iz kojih su ideje dolazile, od HR-a preko prodaje, pa sve do financija. Odluka o pobjednicima nije bila lagana, i tu su presuđivale nijanse poput primjenjivanje same AI tehnologije prilikom rada na ideji.

Ali i sama brzina potencijalne implementacije te benefiti koji iz toga proizlaze. Tim kriterijima došli smo i do naših pobjednika koji su se usudili izaći iz svoje comfort zone i putem AI-ja challengirati način na koji rade svoj posao i na stol donijeti znatna poboljšanja', rekao je predsjednik žirija Ivan Runje.