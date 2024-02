Povežite kontroler DualShock s računalom u tren oka

Povežite kontroler PS4 kontroler s računalom putem Bluetootha

Provjerite je li kontroler isključen, zatim pritisnite i držite dugme PlayStation (u sredini kontrolera, sa sličicom PS) i dugme Share (lijevo od dodirne podloge) oko tri sekunde, dok svjetlosna traka na vrhu kontrolera ne počne dvostruko bljeskati.

Na računalu idite na Settings, pa zatim na Devices i Bluetooth & other devices. Iznad sklopke za Bluetooth trebali biste vidjeti sličicu + i Add Bluetooth or other device pokraj nje. Trebao bi se pojaviti popis s upitom o vrsti uređaja.

Odaberite opciju Bluetooth na vrhu popisa. Trebao bi se pojaviti popis Bluetooth uređaja s kojima se možete upariti. Potražite kontroler na tom popisu i kliknite njegov naziv za povezivanje, piše Life Hacker.