Što je to fenomen paradruštvenih odnosa i kako je postao dio naše svakodnevice

Studija iz 2024., na kojoj je Lamarche radila s ostalim kolegama, pokazala je da ljudi svoje emocionalne potrebe i dalje najbolje zadovoljavaju kroz obitelj i prijatelje, ali su veze s YouTuberima vrednovali više nego odnose s poznanicima ili kolegama. 'Paradruštvene veze dostupne su vam u svako doba', tumači Lamarche. 'Usred noći, kad vam je teško, možete otvoriti video omiljenog kreatora, dok prijatelju sigurno nećete zvoniti usred noći.'

'Jednostrane, neuzvraćene veze nisu ništa novo', objašnjava za Sky News dr. Veronica Lamarche , psihologinja sa Sveučilišta u Essexu. 'Ali kod paradruštvenih odnosa sve se temelji isključivo na onome što vam je dostupno preko ekrana ili profila na društvenim mrežama .'

Psiholozi taj fenomen nazivaju paradruštvenim odnosom , jednostranom 'vezom' ili privrženošću prema osobi koja nam ne uzvraća istu pažnju. Pojam su još 1956. uveli akademici, opisujući iluziju 'odnosa licem u lice' koju su omogućili televizijski ekrani. Danas se taj koncept najčešće povezuje s influencerima, YouTuberima i podcasterima, s obzirom na količinu, a često i intimnu prirodu sadržaja koji dijele.

'Jedan pratitelj pojavio se ispred mog broda'

Putopisac i bloger Charlie Pauly dobro zna gdje se granice brišu. On i njegova tadašnja partnerica od 2017. godine dokumentirali su svoje putovanje oko svijeta i objavljivali videe na društvenim mrežama. Njihove su pustolovine pratili stotine tisuća ljudi, a stekli su na Instagramu i titulu 'najpoznatijeg britanskog para koji putuje svijetom'. 'Stvar s društvenim mrežama jest da ljudi vole dubinu. Zaista vas žele upoznati i pritom stvarno vjeruju da vas znaju', rekao je bloger.

Nakon prekida s partnericom 2022., Pauly se, među ostalim, morao suočiti i s reakcijama publike koja je godinama projicirala couple goals na njihov odnos. 'Dobio sam gomilu poruka podrške, ali i šokantne komentare tipa: 'Uvijek sam znao da je ona gay' ili 'Sigurno te varala', a ništa od toga nije bilo istina', kaže Pauly.

'Čak mi je nedavno prišao jedan dečko i stalno govorio 'bili ste tako dobar par'. Pretpostavljam da je to savršen primjer paradtuštvenog odnosa. Ne poznajem tu osobu, a on je došao i sve mi to rekao u lice. Jednostavno je čudno', rekao je Pauly.

Granicu su pratitelji prešli u trenutku kada mu je jedan od njih poslao selfie ispred njegova tadašnjeg 'doma', točnije broda usidrenog kod Peterborougha. 'Nisam znao da dolazi. Samo se pojavio i poslao mi sliku. Rekao sam mu: ‘To nije u redu. Nemoj se nikad više pojaviti ispred mog doma.’ '

Za britansku kreatoricu lifestyle sadržaja Kristabel Plummer, paradruštveni odnos imao je obrnuti efekt. Godinama se dopisivala s jednom vjernom pratiteljicom iz Južne Afrike, sve dok nije otkrila da je djevojka preminula. 'Osjetila sam tugu kao da sam izgubila nekoga bliskog', kaže Plummer. 'A zapravo nisam ni znala što se dogodilo. Tek osam mjeseci kasnije naišla sam na objavu o njezinoj smrti.'

Stručnjaci ističu da ljudi mogu doživjeti simptome slične žalovanju iako osobu nikad nisu upoznali.

Psihološka korist, ali i opasnost

Paradruštvene veze, naglašava dr. Lamarche, nisu nužno loše; mogu smanjiti usamljenost, izgraditi samopouzdanje i pomoći u oblikovanju identiteta. Posebno su korisne manjinama, primjerice LGBTQ+ zajednici, koja često nema dovoljno podrške u svom okruženju.

Psihoterapeut i podcaster Josh Fletcher, poznat kao Anxiety Josh, ima stotine tisuća pratitelja. Svoja iskustva s anksioznošću i OKP-om koristi da bi drugima dao nadu: 'Kad ljudima pokažem da sam i sam prolazio kroz napade panike, oni osjete olakšanje i nadu da mogu preživjeti isto.'

Kao psihoterapeut, Fletcher kaže da je uvijek bio svjestan da se takvi odnosi lako formiraju, stoga osjeća odgovornost njima pažljivo upravljati. 'Prevelika bliskost može dovesti do razočaranja', objašnjava. 'Na društvenim mrežama djelujem kao brižna i pažljiva osoba, ali ako mi se netko javi i ja mu ne odgovorim, to se može shvatiti kao odbacivanje.'

Zbog toga je na svoj profil morao staviti jasnu napomenu: 'Ne dajem savjete putem poruka'. 'Jednostavno ne mogu davati individualne terapijske savjete, to bi bilo neetično.'

Zamke paradruštvenih odnosa

U takvim odnosima stoga postoje i rizici. Uspoređivanje s drugima može stvoriti nerealna i nezdrava očekivanja i povući ljude iz stvarnih odnosa. 'Jednostranost tog odnosa je ono što može biti štetno', upozorava Lamarche. 'Ako netko s niskim samopouzdanjem sve uloži u paradruštvenu vezu, to ga dugoročno može učiniti ranjivijim.'

I sami kreatori moraju naučiti podvući crtu. Michelle Elman, life coach i autorica, samu sebe je prozvala 'kraljicom granica'. Nakon što je otkrila da je zaručnik vara s njezinom pratiteljicom, vratila se objavljivanju o prijateljstvima, vezama i body positivityju, ali strogo kontrolira koje će informacije o sebi otkriti.

'Ljudi misle da znaju sve o meni, ali često ih pitam: ‘Znate li koliko imam braće i sestara?’ i nitko ne zna', kaže Elman. 'Dijelim samo ono što želim. Nikada ne dopuštam pratiteljima da određuju što moram objaviti.'

Na pitanje kako influenceri mogu izbjeći zamke paradruštvenih odnosa, savjetuje im da ne dopuste pratiteljima da diktiraju što će, a što neće otkrivati, te da budu svjesni da 'pretjerano dijeljenje' neće povećati broj pratitelja. 'Ako pogledate svoj Instagram kao cjelinu - a on doista sažima moj život - to ne znači da sam podijelila svaku misao koju sam ikada imala.'