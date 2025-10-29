Utrka se zahuktava: Tko je čovjek kojem je Zuckerberg povjerio svoju AI budućnost

Novu istaknutu poziciju dobit će Vishal Shah, svestrani veteran koji se pridružio Meti prije deset godina

Direktor Meta Platformsa Mark Zuckerberg imenovao je dugogodišnjeg menadžera Vishala Shaha na važnu funkciju unutar odjela tvrtke za umjetnu inteligenciju, izvijestio je Financial Times. Riječ je o najnovijem potezu u okviru šire reorganizacije vodstva jer Meta nizom kadrovskih promjena pokušava uhvatiti korak s konkurencijom u utrci za razvoj napredne AI tehnologije. Promjene dolaze neposredno nakon žurnog lansiranja AI video feeda Vibes, no ubrzo ga je zasjenila konkurentska aplikacija Sora tvrtke OpenAI, unatoč velikim ulaganjima Mete u nova AI pojačanja posljednjih mjeseci.

Vishal Shah Shah se pridružio Meti prije deset godina te je najprije vodio razvoj proizvoda na Instagramu, a 2021. godine preuzeo je vodstvo nad razvojem metaverzuma, svijeta u virtualnoj stvarnosti za koji većina ljudi ni danas ne zna što je. Prema internom dopisu u koji je FT imao uvid, Metin voditelj AI proizvoda Nat Friedman objavio je da Shah preuzima funkciju voditelja upravljanja proizvodima u AI timu i da će odgovarati izravno njemu. Friedman je u dopisu naveo da će njegov tim sada biti usmjeren na izgradnju vodećih AI proizvoda, poput aplikacije Meta AI, dok će odjeli koji rade na pojedinačnim aplikacijama, poput Instagrama i WhatsAppa, moći stvarati vlastite AI iskustva temeljem postojećih Metinih modela. 'Ne možemo biti samo AI tim, moramo postati AI kompanija', poručio je Friedman. 'Vishal će imati ključnu ulogu u uspostavi modela suradnje, vođenju integracijske strategije i osiguravanju uspjeha na širokoj razini.'