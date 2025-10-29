Utrka se zahuktava: Tko je čovjek kojem je Zuckerberg povjerio svoju AI budućnost

Novu istaknutu poziciju dobit će Vishal Shah, svestrani veteran koji se pridružio Meti prije deset godina
Direktor Meta Platformsa Mark Zuckerberg imenovao je dugogodišnjeg menadžera Vishala Shaha na važnu funkciju unutar odjela tvrtke za umjetnu inteligenciju, izvijestio je Financial Times. Riječ je o najnovijem potezu u okviru šire reorganizacije vodstva jer Meta nizom kadrovskih promjena pokušava uhvatiti korak s konkurencijom u utrci za razvoj napredne AI tehnologije.
Promjene dolaze neposredno nakon žurnog lansiranja AI video feeda Vibes, no ubrzo ga je zasjenila konkurentska aplikacija Sora tvrtke OpenAI, unatoč velikim ulaganjima Mete u nova AI pojačanja posljednjih mjeseci.
Vishal Shah
Shah se pridružio Meti prije deset godina te je najprije vodio razvoj proizvoda na Instagramu, a 2021. godine preuzeo je vodstvo nad razvojem metaverzuma, svijeta u virtualnoj stvarnosti za koji većina ljudi ni danas ne zna što je. Prema internom dopisu u koji je FT imao uvid, Metin voditelj AI proizvoda Nat Friedman objavio je da Shah preuzima funkciju voditelja upravljanja proizvodima u AI timu i da će odgovarati izravno njemu.
Friedman je u dopisu naveo da će njegov tim sada biti usmjeren na izgradnju vodećih AI proizvoda, poput aplikacije Meta AI, dok će odjeli koji rade na pojedinačnim aplikacijama, poput Instagrama i WhatsAppa, moći stvarati vlastite AI iskustva temeljem postojećih Metinih modela.
'Ne možemo biti samo AI tim, moramo postati AI kompanija', poručio je Friedman. 'Vishal će imati ključnu ulogu u uspostavi modela suradnje, vođenju integracijske strategije i osiguravanju uspjeha na širokoj razini.'
Otpustili 600 zaposlenika iz AI odjela
Najnoviji potez nadovezuje se na niz promjena koje su posljednjih mjeseci pogodile Metu, čija tržišna vrijednost premašuje 1,9 bilijuna dolara.
Prošlog tjedna kompanija je otpustila oko 600 zaposlenika iz AI odjela, samo nekoliko mjeseci nakon velikog vala zapošljavanja stručnjaka za umjetnu inteligenciju. Ovi rezovi predstavljeni su kao način ubrzavanja donošenja odluka i bržeg lansiranja AI proizvoda.
Unutar kompanije raste i nezadovoljstvo Friedmanovim vođenjem AI odjela, prema tvrdnjama više izvora upoznatih sa situacijom. Friedman, bivši direktor GitHuba i poznati investitor iz Silicijske doline, nadzirao je prošlomjesečno lansiranje servisa Vibes, niza kratkih videa generiranih umjetnom inteligencijom.
Kako bi ubrzala lansiranje Vibesa, Meta je potpisala višegodišnji i višemilijardni ugovor s tvrtkom Midjourney, čiju je tehnologiju za generiranje slika integrirala u aplikaciju Meta AI. Također je korištena tehnologija njemačkog startupa Black Forest Labs da bi proizvod brže stigao na tržište.
Unatoč početnom porastu broja korisnika, Vibes je ubrzo izgubio pažnju javnosti nakon pojave OpenAI-eve aplikacije Sora. Meta već mjesecima pokušava nadmašiti OpenAI i Google u razvoju naprednih modela koji bi trebali biti 'pametniji od ljudi' i prilagođeni korisnicima njezinih aplikacija.
Shah će, osim vođenja AI integracije, imati zadatak spojiti AI razvoj s odjelom Reality Labs, zaduženim za proširenu i virtualnu stvarnost te Metine pametne naočale. Taj se odjel smatra središnjim dijelom Zuckerbergove vizije razvoja 'osobne superinteligencije'.
U internom postu, koji je također pregledao FT, Shah je poručio da planira 'ostati vrlo uključen u izgradnju mostova između Meta Superintelligence Labs i odjela Reality Labs, što će omogućiti oblikovanje načina na koji ćemo osobnu superinteligenciju donijeti milijardama ljudi na svim uređajima'.
Od sada će tim za metaverzum voditi Gabriel Aul, dosadašnji čelnik aplikacije Meta Horizon.
Zuckerberg je još 2021. godine pokrenuo skupu i ambicioznu strategiju stvaranja virtualnog svijeta, a ona je uključivala i preimenovanje tvrtke Facebook u Meta. No projekt je ubrzo zapao u krizu zbog tehničkih ograničenja i slabog interesa tržišta. Stoga je fokus sada prebačen na umjetnu inteligenciju, a Zuckerberg je vidi kao temelj nove faze rasta kompanije.