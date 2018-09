Poslova u IT sektoru ni ovog tjedna ne nedostaje! Zapošljavaju Raiffesien banka, Include, Inchoo...

Svakoga tjedna u suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled najatraktivnijih oglasa za posao u IT sektoru

Tvrtka Callidus specijalist je za projektiranje i izvođenje infrastrukturnih ICT rješenja. Najbrže je rastuća firma u IT industriji u Hrvatskoj, kako u poslovnim rezultatima tako i brojem zadovoljnih klijenata. Trenutno imaju 20 mladih stručnjaka, a u potrazi su za još puno mladih talenata. Trenutno zapošljavaju osobu na poziciji Mrežni i Voip tehničar/inženjer. Detalje pročitajte u oglasu.

Spremni napraviti transakciju karijere? Raiffeisen Bank zapošljava Voditelja IT revizije koji će biti zadužen za koordinaciju, praćenje i vođenje tima IT revizije, analizu i procjenu rizika IT procesa, praćenje i izvještavanje o implementaciji revizijskih preporuka. Idealan kandidat ima VSS ili 300 ECTS fakulteta tehničkog usmjerenja te najmanje 6 godina radnog iskustva. Sve ostale dalje pročitajte u oglasu i prijavite se što prije.