Svemirski teleskop Kepler vratio u se u život - lov na udaljene planete se nastavlja

Svemirski teleskop iz NASA-e, više poznat kao 'lovac na egzoplanete' ipak nastavlja raditi te kreće u svoju devetnaestu misiju promatranja zvjezdanog neba

Svemirski teleskop kojeg je NASA službeno lansirala u ožujku 2009. imao je prilično burnu godinu. Tim u kontrolnom centru još ga je tijekom srpnja ubacio u stanje mirovanja, računavši da će ga zamijeniti njihov novi satelit TESS (skraćeno od T ransiting E xoplanet S urvey S atellite, odnosno satelit za nadgledanje prolazećih egzoplaneta) koji je u to doba bio u stadiju testiranja za početak svoje prve misije.

Na oduševljenje znanstvenika, svi podaci su uspješno pristigli 9. kolovoza, nakon čega je letjelicu NASA ponovno 'uspavala' krajem mjeseca - 24. kolovoza.

Ustrajnost unatoč nedaćama

Kepler je tijekom devet godina leta kroz svemir prošao kroz hrpu opasnih situacija, uključujući oštećenje uzrokovano kozmičkim zrakama. NASA je nakon svih havarija pretpostavljala da će letjelica bez goriva ostati za par mjeseci, no problem sa Keplerom je što nema kazaljku za stanje rezervoara, pa nitko točno ne zna koliko je goriva još preostalo. Postoji šansa da je 19. misija zbilja njegova posljednja misija, no opet - možda to nije njegov kraj.

Keplerova misija potvrdila je postojanje 2.652 egzoplaneta od kojih se 30 nalazi u 'naseljivom području' - prostoru u okolici zvijezde gdje može postojati tekuća voda (i možda - vanzemaljski život). TESS koji je preuzeo Keplerovu ulogu pregledat će puno veći dio neba te je već snimio nekoliko divnih slika udaljenog svemira.