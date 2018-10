Posla za njih uvijek ima, a što točno rade digitalni forenzičari, otkrio nam je direktor domaće tvrtke koja ih trenira po svijetu

Danas nema ozbiljnijeg kaznenog djela u kojem nisu korišteni mobiteli ili računalo, a koliko se lako domoći podataka skrivenih na uređajima, razjasnio nam je direktor firme INsig2 Goran Oparnica, kojega posao vodi od Kanade do Afrike

Kako to rade, objasnio nam je čovjek koji vodi INsig2, Goran Oparnica .

Otisci prstiju, tragovi oružja, krvne grupe, DNK… pojmovi su to koje vežemo uz forenziku, o kojoj su nas s malih ekrana učili detektiv Horatio Caine i njegova CSI ekipa.

'Podaci se mogu tražiti na računalima, smartfonima, konzolama, automobilima, dronovima… a znanja koja na ovim treninzima dobiju inspektori duboko su tehnička. Svi treninzi imaju nekoliko stupnjeva, od početnih do jako naprednih, te se uči kako s današnjih platformi za komuniciranje dobiti dokaze koji će podržati policijsku teoriju u nekoj kriminalnoj istrazi', pojašnjava Oparnica.

Ipak, valja imati na umu to da digitalna forenzika nije isključivo vezana uz cyber kriminal.

No ni Hrvatska ne stoji loše kada je u pitanju digitalna forenzika.

FRUSTRACIJOM DO IDEJE

A koliko je lako doći do svega što se tamo krije?

'Sve je lako ako znate kako to napraviti, no ljudi toga nisu svjesni. Veliko je nerazumijevanje javnosti o mogućnostima tehnologije. Samo u smartfonima, tim kutijicama koje sada stoje na stolu, puno je toga o nama, a njima se može upravljati tako da nemamo pojma što se događa', pojašnjava te preporučuje stalno informiranje o dosezima tehnologije.

Što se društvenih mreža tiče, napominje kako moramo biti svjesni toga da sve ono što stavimo na njih nije naše vlasništvo.

'Nitko ne čita mala slova u uvjetima korištenja, no moramo se zapitati zašto nam Google ili Facebook daju sve besplatno. Doživljavamo ih kao apsolutnu istinu, natprirodno biće koje čini dobro svima na planetu, no to su privatne tvrtke koje zarađuju novac', ističe Oparnica.

Krvna slika tvrtke

Prema financijskim podacima, INsig2 je u 2017. imao 33,9 milijuna kuna prihoda, s neto dobiti od 1,7 milijuna kuna. Iste godine bilježi 34 zaposlena, s prosječnom plaćom od 7730 kuna.

Kako doznajemo od direktora, novo zapošljavanje je uvijek u planu.

'Zapošljavamo kad nađemo ljude. Većinom nam trebaju informatičari, a idealan profil je netko tko je završio tehnički fakultet, primjerice FER, jer nema posebnog obrazovanja za digitalnog forenzičara…', kaže Oparnica te dodaje kako pitanje nije što netko zna, nego želi li učiti, jer interno školovanje u ovoj tvrtki traje i do dvije godine.

'Tražimo većinom one koji su tek završili fakultet jer nema gotovih ljudi naše struke', otkriva Oparnica, dodajući kako za stranom radnom snagom nisu posezali, no dosta studenata iz inozemstva im se javlja pa su tako ovog ljeta praksu u Buzinu odrađivali i studenti s Filipina te iz Francuske.

'Kad netko dođe na razgovor za posao, glavno je pitanje je li spreman putovati u zemlju za koju je zadnji put čuo u srednjoj školi na satu zemljopisa', zaključuje Oparnica opisom idealanog pustolovnog zaposlenika.