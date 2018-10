Pogledajte što nam sve donosi velika jesenska nadogradnja za Windows 10

Microsoft je 3. listopada izbacio svježu nadogradnju za svoj popularni operativni sustav, a publika koju bi najviše mogla oduševiti su - vlasnici smartfona

Bolja povezanost vešeg smartfona i vašeg PC-ja

Microsoft također izbacuje aplikaciju Your Phone koja je napravljena za elegantnije uparivanje Windowsa i Androida, odnosno iOS-a. Većina značajki za sad podržava isključivo Android, no to bi se uskoro trebalo promijeniti. Your Phone omogućava sinkronizaciju fotografija, kao i slanje i primanje poruka primljenih putem Android uređaja.

Microsoft Launcher za Android imat će pristup vremenskoj crti, odnosno Timelineu te dozvoliti sinkronizaciju više sadržaja između Android telefona i Windowsa 10. Tu je i podrška za Timeline koja stiže u Microsoft Edge, no ona je trenutno u beta verziji, što znači da bi do nas trebala stići tijekom ranog studenog. Korisnici će zahvaljujući njoj elegantno moći sinkronizirati kartice između web preglednika, što je stvarno lijepa stvar.