Razveselila vas je vijest o portalu na kojem možete ocijeniti državne službenike? Odvjetnica koja ga je pokrenula neće na tome stati

Viktoriji Knežević dojadilo je to što žalbe na rad službenika koje plaćaju porezni obveznici često nemaju učinka, ali i činjenica da one koji izvrsno obavljaju svoj posao ne može adekvatno pohvaliti. Zato je osmislila i izradila online servis na kojem im možete dati ocjenu i komentirati njihov rad

Stranica sadrži imena i prezimena svih službenika i namještenika gradskih uprava u četiri grada (Dubrovnik, Zagreb, Varaždin i Rijeka) s oznakama radnih mjesta na koja su raspoređeni. Svakog zaposlenika možete pronaći bilo pretraživanjem izbornika, bilo po njegovu imenu i prezimenu te ga ocijeniti zvjezdicom od jedan do pet i ostaviti komentar o njegovu radu.

'Želimo omogućiti građanima da svaki put kada vas službenik ostavi da čekate pred vratima dok on igra pasijans ili obavlja privatne pozive, svaki put kada vas vrati sa šaltera jer morate imati još jedan papir koji vam, iako ste bili tri puta prije, nije nitko spomenuo, svaki put kada je netko neljubazan, neprofesionalan, nekorektan prema vama, kada vas tjera da se osjećate kao mali miš iako tu javnu uslugu skupo plaćate novcem koji dajete u proračun, kada sumnjate na mito i korupciju, kad se osjećate poniženi i obespravljeni, želimo vam omogućiti da na ovoj web stranici izrazite pritužbu i primjedbu te ocijenite rad toga službenika.

Jednako nam je važno da i u svim onim slučajevima kada ste zadovoljni uslugom koja vam je pružena pohvalite tog službenika kako bismo učinili vidljivim one koji unatoč sustavu što je pogrešno postavljen marljivo rade svoj posao, ali ne mogu napredovati, niti dobiti zasluženo mjesto jer se uvijek netko podobniji uspije pogurati', navedeno je između ostalog na stranici projekta.

Sustav ne funkcionira

'Ideja je proizašla iz frustracije svakodnevnim čekanjem po različitim uredima državne i lokalne uprave. Kao i svaki prosječan građanin, bezbroj sam puta bila izvrgnuta bezobraznom i bezobzirnom ponašanju službenika. Prema postojećim zakonima, imate pravo podnijeti pritužbu, usmenu ili pisanu, na službenika. Većina ljudi to ne zna, ali i da zna, ne bi im bilo od pomoći. Poslužila sam se nekoliko puta tim pravom, ali bez ikakve koristi.

Pritužba ide šefu tog službenika i redovito nakon nekoliko dana dobijete odgovor kako su oni ispitali vašu pritužbu i kako je 'sve u skladu sa zakonom'. Ne znam što je gore: dobiti nikakav odgovor ili takav. Sustav u tom dijelu ne funkcionira. Tom službeniku je dovoljno biti dobar sa svojim šefom i to je to. Za vas kao krajnjeg korisnika i poreznog obveznika koji plaća cijelo to zadovoljstvo javne uprave njega uopće nije briga', rekla je tportalu Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica i predsjednica udruge Prospectus, koja stoji iza ovog projekta.

Konkretna ideja joj je pala na pamet kad je jednom prilikom bila prisiljena čekati pred vratima državnog ureda dok je službenica razmjenjivala kuharske recepte sa svojom kćeri. 'Pomislila sam kako bi bilo divno kad bi postojala neka vrsta Facebooka na kojem bih mogla ocijeniti tu službenicu i komentirati njezin rad', opisala je Knežević.

S druge strane, dodaje, privatni biznisi danas uvelike ovise o ocjenjivanju korisnika. Kao primjer Knežević navodi TripAdvisor i Booking. 'I jedna i druga stranica imaju problema sa zlouporabama, ali su generalno gledano od manjeg značenja i otkad su u primjeni, došlo je do značajnog poboljšanja kvalitete usluge', istaknula je.

Velik broj ljudi voli da ih se pozitivno komentira i ocjenjuje lajkovima. 'Mišljenje drugih, kad je javno izloženo, snažan je motivator ljudske prirode', uvjerena je Knežević. 'Službenica koja je razmjenjivala recepte s kćeri vjerojatno bi se bolje ponašala kad bi znala kako će komentar i ocjenu vidjeti njezini susjedi, prijatelji i obitelj ako joj već nije stalo do mene.'