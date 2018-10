Domišljati vlasnik iPhonea smislio je trik koji neće oduševiti prometnu policiju

iOS 12 u sebi sadrži posebnu značajku 'Siri kratice' koju se koristi za mnoge praktične i kreativne stvari, uključujući i automatski početak snimanja videozapisa u slučaju da vas zaustavi policija

iPhone je dobio vrlo važnu novu značajku, a to je aplikacija pod imenom Shortcuts, odnosno kratice. U njoj se uz malo logike i znanja može složiti skripta koja povezuje nekoliko aplikacija i aktivira se jednostavnim pritiskom na tipku ili uz pomoć same Siri .

Domišljata metoda

Nakon što korisnik instalira kraticu, sve što treba reći je 'Hey Siri, I'm getting pulled over' (Hej Siri, zaustavlja me policija). Program u istom trenu pauzira reprodukciju glazbe, smanjuje svjetlinu ekrana i pali mod 'ne smetaj'. Nakon toga šalje tekstualnu poruku prethodno definiranom telefonskom broju kojem daje do znanja da vas zaustavlja policija te počinje snimati videozapis pomoću selfi kamere. Nakon što prestanete sa snimanjem, videozapis se može poslati nekom drugom kontaktu ili snimiti na Dropbox.