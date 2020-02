Posjetili smo akademiju za razvoj videoigara: 'Hrvatski gejming ima potencijal, no nedostaju specijalisti'

Razvoj videoigara danas se nerijetko povezuje s neozbiljnošću, zabavom i igrom. Svatko tko se odluči baviti poslom vrlo brzo shvaća o koliko se izazovnom polju radi. Kako bismo otkrili što točno rade i uče ljudi odgovorni za omiljene domaće naslove, razgovarali smo s direktorom zagrebačke privatne akademije za razvoj videoigara Lovrom Nolom iz Machine

'Problem je to što velik broj ljudi pogrešno pretpostavlja da je proizvodnja zabavnog softvera sama po sebi zabava i onda nakon šest mjeseci muke shvate u što su se uvalili - mi smo ovdje da im damo uvid u gejming industriju te da ih, uz malo sreće, dovoljno stručno osposobimo da jednog dana završe u nekom od razvojnih studija', tvrdi Nola.

'Nerijetko nam dolaze arhitekti koji žele naučiti modeliranje u Unityju ili umjetnici kojima treba usmjerenje u polju koje, premda je vezano uz proizvodnju videoigara, zapravo nadograđuje ono što već znaju. Upravo zato rijetko kada imamo polaznike mlađe od 24 godine. Također bih htio naglasiti da, makar su sve vještine koje mogu steći na našim tečajevima dostupne negdje na internetu, najčešće imamo posla s ljudima kojima je ušteda vremena puno važnija od potrošenog novca', naglasio je naš sugovornik. Što najviše zanima ljude koji ulaze u gejming industriju? Stvari koje su apstraktne i koje iz daljine izgledaju zastrašujuće - programiranje (C++, Unity, C Sharp) i 3D modeliranje.

'Riječ je o iznimno usredotočenim ljudima koji već imaju hrpu stečenog znanja te koji kod nas dolaze po specijalizaciju i profiliranje što će im dati konkretna znanja potrebna za učinkovit rad u već uigranim studijima', komentirao je. Najveći problem, čini se, nastaje kada netko završi u studiju koji od njega očekuje prilagodljivost, a on to nema. Zato je užasno bitno napisati dobro motivacijsko pismo u kojem se naglašava da će njoj ili njemu trebati neka vrsta prilagodbe.

Kada smo našeg sugovornika pitali za postotak polaznika akademije koji odluče svoju sreću potražiti u nekom od inozemnih gejming studija, Nola je naglasio da su oni dosta rijetki, no da ih se isto tako može vrlo lako prepoznati već tijekom prvog razgovora.

Upravo zato Machina pored edukacije novog potencijalnog kadra sudjeluje u okupljanjima gejming programera na mjestima poput Game Dev Meetupa i Game Dev Drinkupa te organizira susrete polaznika i svih zainteresiranih s headhunterima i voditeljima hrvatskih gejming studija. 'Pretprošle godine organizirali smo Game Dev Career Day, a ove planiramo to ponoviti. Jedna od najvažnijih vještina pri pronalaženju posla u ovom području moć je samoprezentacije. Sljedeći Game Dev Career Day održat će se 24. travnja u Zagrebu.'

Machina na svojim službenim stranicama naglašava da se pored tečaja svi polaznici s vremenom upoznaju s predstavnicima već postojećih domaćih studija poput Croteama i Nanobita. 'Cilj je povezati ljude - usudio bih se reći da je šansa za uspješno zapošljavanje u hrvatskoj industriji videoigara barem pedeset posto ovisna o dobrom umrežavanju... o tome kakve ljude poznaješ i s kime si u kontaktu. Nerijetko se dogodi da neki studio traži novog zaposlenika, ali to radi preko već formiranih komunikacijskih kanala - pitaš prijatelja koji vodi drugi studio zna li nekog, pa se čujete i dogovorite za dalje...'

'Cilj nam je pronaći ljude koji još nisu toliko duboko zašli u struku da svoje znanje ne mogu prenijeti novim generacijama. Svi naši predavači zbilja vole ono što rade i to mi je jako drago.'

Što se predavača tiče, Machina upošljava pojedince s minimalno dvije do tri godine iskustva u struci i godinom iskustva u nekom od studija.

Trendovi u hrvatskoj industriji videoigara

Velik problem kod većine ljudi koji razmišljaju o ulasku u svijet razvoja videoigara to je što ne znaju koliko je sam razvoj igara složen. Puno mladih previše se koncentrira na razvoj same igre, a premalo na doseg prema publici koja će konzumirati tu igru. Ključ uspjeha je, prema Noli, razviti kvalitetnu komunikaciju i učiti slušati feedback. 'Puno studija to jednostavno ne radi. Po meni je 33 posto uspjeha u samom razvoju igre, 33 posto u dobrom plasmanu i 34 posto u sreći, s time da faktor sreće polako pada sukladno stečenom iskustvu', tvrdi direktor Machine.

U Hrvatskoj trenutno operira svega nekoliko velikih firmi koje su uspješno izdale nekoliko naslova i nastavljaju razvijati poslovanje zahvaljujući 'efektu inercije'. Kada smo ga pitali koji je dio gejming industrije najmanje zastupljen, naš sugovornik odmah je spomenuo mobilne igre. 'Razlog je to što se na igrama za smartfone može jako puno zaraditi, no problem je što je do tog novca jako teško doći. Hrpa mobilnih igara zarađuje novac (uglavnom) na mikrotransakcijama. Također je prilično teško investirati u takav tip igara.'

Kadrovi koji nedostaju

Velik broj studija u Hrvatskoj, tvrdi Nola, nema ni producente ni marketingaše. Producentu je zadatak razmišljati i planirati projekt kroz prizmu vremenske i financijske učinkovitosti - paziti da se određeni dijelovi projekta ne zanemaruju ili precjenjuju. Drugi spomenuti kadar, marketing videoigara, zaslužan je, među ostalim, za planiranje izdavanja naslova i razumijevanje trenutka u kojem će to biti najučinkovitije.