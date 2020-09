Ponestaje vam prostora na Androidu? Pokušajte ovo

Donosimo vam nekoliko korisnih trikova uz koje ćete izbrisati suvišne podatje i dati svojem Android uređaju malo prostora za disanje

U slučaju vanjskih aplikacija koje također imaju svoj međuspremnik postoji slično rješenje, s time da se do njega dolazi odlaskom u postavke. Otiđite u Settings i birajte stavku pohrane odnosno Storage. Tamo birajte internu zapremninu, odnosno 'Internal Storage'. Pritisnite Cached data i potvrdite odluku nakon što vas sustav pita želite li pobrisati privremene datoteke u aplikacijama.

Da biste se riješili nepotrebnih kolačića i datoteka u pregledniku , otvorite Chrome i pritisnite tri točkice na gornjem desnom dijelu ekrana . Tamo prvo birajte History i nakon toga Clear browsing data kako biste izbrisali sve privremene podatke koji ubrzavaju učitavanje nekih web stranica. Ako se bojite da ćete izbrisati neku bitnu stranicu, bitajre neki stari datum u vremenskom rasponu i nakon toga pritisnite na Cached images and files da biste izabrali slike i datoteke . Nakon toga samo pritisnite Clear data i oslobodit ćete prostor na svojem uređaju.

Konačno, tu je i opcija brisanja prethodno instaliranih aplikacija koje nikad ne koristite.



Počistite mapu Downloads

Možda ne znate za ovo, no sve što preuzmete, bio to privitak, slika ili PDF koji ste pronašli na internetu - odlazi u spremnik Downloads ili My Files. Da biste odraditli jesensko čišćenje, uđite u mapu Downloads iz izbornika za aplikacije i obrišite sve što vam ne treba.

Iskoristite SD karticu

Ako su vam svi podaci jako važni, možete ih pohraniti na SD karticu. Neki Androidi podržavaju kartice, neki ne. U slučaju da spadate među sretnike čiji uređaj podržava ovakvu vrstu memorije, na raspolaganju vam je opcija pohrane podataka na SD karticu, umjesto na internu memoriju. Ukoliko već imate neku aplikaciju i samo ju želite prebaciti na karticu, to možete napraviti pomoću Applications Managera smještenog unutar postavki.

Prebacite podatke na drugi uređaj pomoću kabela

Većina kabela za punjenje mogu se iskoristiti za prijenos podataka. To možete napraviti uključivanjem jedne strane kabela u Android i druge u računalo. Nakon toga pomoću softvera na računalu, bilo to preglednik ili aplikacija za pregledavanje mapa, prebaciti slike i podatke na računalo ili, ako tako želite, na drugi odvojeni USB.