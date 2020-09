Instagram isprobava novi dizajn, pogledajte što nas čeka

Najnoviji testni dizajn popularne društvene mreže naglasak stavlja na Reels i kupovinu, približivši nekad spartansku vizualnu društvenu platformu filozofiji koju je odavno prigrlio manje popularni Facebook

Facebook je oduvijek bio spreman na eksperimentiranje. Njihove aplikacije stalno nastoje na neki način kopirati uspješne elemente koje koriste konkurenti, a u doba TikToka i globalne pandemije, ovaj trend je polako počeo zahvatati i Instagram. Iznimno popularna društvena mreža koja se nekad oslanjala na fotografije danas je sve sličnija Facebookovoj drugoj društvenoj mreži - Facebooku.

Toliko, štoviše, da je uvođenje novih kartica, elemenata i solucija počelo utjecati na već nagužvani dizajn. U nedavnoj reportaži The Vergea spominje se potpuno novi dizajn koji će u prvi kadar stavljati shopping i Reelse, Facebookov odgovor TikToku. Kako će to uspjeti nagurati pored Storiesa, Feeda, IGTV-a i hrpe drugih stvari, teško je reći, no prema tamo opisanim dojmovima, riječ je o kaotičnom dodavanju novih kartica i rearanžiranju starih.