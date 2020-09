Google izbacio perolaki Android 11 Go - evo kome je namijenjen

Najnovija inačica Googleovog operativnog sustava dolazi i u Go verziji specifično napravljenoj za slabije uređaje sa minimalno 2 GB RAM-a

Nakon nedavnog izlaska Androida 11 za Pixele, OnePlus, Xiaomi, Oppo i Realme, Google je najavio još jednu verziju novog OS-a namjenjenu telefonima nižeg razreda - Android 11 (Go Edition).

Jedna od najbitnijih značajki ove varijante novog softvera njezini su niski zahtjevi - Android 11 Go Edition radi na smartfonima sa 2 GB RAM-a, što je malo više od Androida 10 Go koji je radio na smartfonima sa 1.5 GB RAM-a, objašnjava The Verge. Štoviše, novi OS će prije izaći na novim uređajima s niskim specifikacijama nego biti dostupan kao nadogradnja za one starije.