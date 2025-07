U SAD stiže novi TikTok? Evo što se dosad zna i što čeka korisnike

Čini se sve izglednijim kako će bilo koja varijanta prodaje TikToka značiti i novu aplikaciju za korisnike u Sjedinjenim Državama. A to bi moglo značiti gotovo potpuno drugačije iskustvo.

Nakon što je više puta odgađao provedbu zakona koji od matične tvrtke TikToka sa sjedištem u Kini, ByteDancea, zahtijeva ili prodaju američkog poslovanja ili suočavanje sa zabranom, američki predsjednik Donald Trump sada kaže kako ima kupca za aplikaciju.

TikTok navodno gradi novu verziju aplikacije samo za Sjedinjene Države koja bi mogla biti pokrenuta već 5. rujna. To nije naročito iznenađenje. Kineska vlada više je puta rekla kako će blokirati svaki pokušaj prijenosa TikTokova algoritma – koji pokreće popularnu stranicu For You – novom vlasniku.

Što znači kako bi svaki novi, zasebni američki TikTok trebao vlastiti algoritam, moguće izgrađen od nule. Pogledajmo što je dosad poznato.