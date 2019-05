Pogledajte kako Firefox namjerava nadmašiti Chrome

Nova verzija poznatog preglednika donosi nekoliko sigurnosnih značajki koje će oduševiti zagovornike online privatnosti

Premda će ovi dodaci uistinu poboljšati Firefoxove izglede pri konkuriranju Cromeu, Mozilla ima još jedan as u rukavu, a to su poboljšane kontrole za privatnost i zaštitu pri surfanju. Primjerice, preglednik će vam sam od sebe, ako to želite, blokirati skripte za rudarenje kriptovaluta, ako netko odluči vaše računalo (bez vaše dozvole) koristiti za zaradu. Svi ovi dodaci i poboljšanja bit će dostupni u novoj inačici Firefox 67, prenosi The Verge.