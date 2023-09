'Podaci koje olako dijelimo postaju najvrjednije oružje'

U Splitu je nedavno održan prvi The Geek Gathering Meetup koji je imao čast ugostiti dva istaknuta osnivača, Hrvoja Ćosića i Duju Stojaka. Istoimeni meetup predstavlja uvod u veliku slavonsku konferenciju The Geek Gathering koja se odvija od 5. do 6. listopada 2023.u Osijeku

Tech događaj održan je u zgradi Galerije Umjetnina, smještenoj u samom srcu grada, na terasi galerijskog kafića s pogledom na Dioklecijanovu palaču i zvonik sv. Duje. Organizaciju je, uz udrugu The Geek Gathering, preuzeo tim splitske IT tvrtke Codeasy. 'Izrazito smo zadovoljni kolaboracijom između slavonske i splitske IT scene na prvom 'The Geek Gathering Meetupu' prošlog tjedna, s kojima imamo i ambiciozne planove za budućnost. To uključuje poziv poznatim 'founderima' iz različitih dijelova Hrvatske i lokalnim, splitskim osnivačima. Ova suradnja je ozbiljno naglasila našu odlučnost da unaprijedimo hrvatsku tech scenu i učinimo je jačom, povezanijom i bolje informiranom', izavila je jedna od organizatorica, voditeljica operativnog poslovanja tvrtke Codeasy iz Splita, Mirela Mravak.

Prvi predavač bio je Hrvoje Ćosić, osnivač i izvršni direktor fintech tvrtke Aircash. Ćosić je podijelio priču o njihovoj mobilnoj aplikaciji koja svakodnevno privlači gotovo 500 tisuća korisnika te načine na koje su proširili svoje poslovanje izvan granica EU. 'Htjeli smo omogućiti slanje i primanje novca na brži, lakši i jednostavniji način; 2015. godine smo osnovali firmu i odmah smo imali cilj da bude brend', priča Hrvoje Ćosić. Inspiraciju za ime Aircash dobio je ni manje ni više nego od - Michaela Jordana i njegovih tenisica. Proces širenja izvan regije bio je pažljiv i strpljiv, no najviše izazova su se pojavili u Njemačkoj, gdje je nepovjerenje bilo veće, pa je sve išlo polako i teško. 'Naša vizija je 'odmah!'. Što je kredibilitet jači, proces je lakši i brži. U budućnosti želimo proširiti broj usluga i korisnika te ono što konkurenti nemaju', zaključio je Ćosić. Do kraja godine planiraju uvesti i opciju za trgovanje, te razviti poslovanje namijenjeno malim biznisima kako bi im omogućili brže i lakše plaćanje tekućih obaveza. 'Posjeduj svoje podatke' Duje Stojak iz Jet Leg Studija iznio je pred okupljenima temu 'Identitet 2.0'. Inače kreativni direktor i dizajner koji je radio s velikim poznatim imenima poput Nicki Minaj, DJ Snake i Cardi B, istraživao je koncept identiteta unutar dizajna. 'Posljednjih 30-ak godina, identitet je bio fizički, ali sada brzo prelazi u digitalni svijet', započeo je svoje izlaganje Duje. Dao je primjer Cambridge Analytice, konzultantske tvrtke koja je od 2013. do 2018. sudjelovala u političkim kampanjama u više od 30 država koristeći kvizove na Facebooku kako bi ciljala neodlučne birače. 'Podaci koje olako dijelimo postaju najvrjednije oružje. To je ubrzalo prilagodbu ljudi na nove tehnologije', istaknuo je. 'Godine 2014. počeo se koristiti pojam web3 koji se može definirati jednom riječju - posjeduj svoje podatke', dodao je. S obzirom na sveprisutnost društvenih mreža i sve veći značaj online identiteta, Duje je naglasio kako Web3 tehnologija mijenja i unapređuje način na koji ljudi i tvrtke grade i komuniciraju svoj identitet u digitalnom dobu. 'NFT-ovi, non-fungible tokens, postaju nova razina interakcije s brendom koji ih lansira, a DAO, decentralized autonomous organization, nema izvršnu vlast. Ako imate pametan ugovor, imate pravo glasati o odlukama koje se tiču tog projekta ili zajednice kojoj pripadate. Gemifikacija je igra koja nije igra, i trebamo je intuitivno navigirati', rekao je Stojak. Također se dotaknuo pojma metaverse koji, iako sveprisutan, ostavlja gorak okus jer ga nitko nije implementirao kako treba. Stojak je zaključio svoje predavanje porukom da tehnologija nije ni pozitivna ni negativna sama po sebi, već je ključno kako je koristimo. 'Na nama je da tehnologija radi za nas', istaknuo je.

