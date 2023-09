Rusi osnovali gotovo 7000 tvrtki u Srbiji, najviše u IT sektoru: Kakvi su im motivi?

Novu generaciju ruskih migranata čine poduzetni mladi ljudi iz srednje i više srednje klase, zaposleni u IT sektoru i rade na daljinu. Ruski državljani su od početka rata u Ukrajini u Srbiji osnovali 6976 tvrtki. Unatoč toj brojci, upitno je hoće li sve te tvrtke doprinijeti rastu srpskog gospodarstva ili su one samo način da ruski državljani dobiju dozvolu za stalni boravak u Srbiji, pomoću koje potom mogu dobiti vize za zemlje Europske unije ili se odreći vojne obveze u Rusiji. Pokazala je to analiza Centra za europske politike (CEP)