PlayStation 5 mogao bi veliki broj igrača ostaviti na cjedilu

Čini se kako na novoj generaciji Sonyjeve igraće konzole neće biti moguće igrati ogromnu većinu naslova danas dostupnih za PlayStation 4

U Sonyju su se obvezali tijekom vremena postupno proširiti tu podršku, ali samo na već spomenutih stotinjak naslova. I to usprkos tome što su javnost i medije dosad uvjeravali u suprotno. Primjerice, u ekskluzivnom razgovoru za časopis Wired Cerny je izrijekom potvrdio kako će PS5 podržavati igre za PS4 jer obje konzole djelomično počivaju na istoj arhitekturi.

S druge strane, iduća generacija Microsoftove igraće konzole Xbox X trebala bi podržavati ogromnu većinu danas dostupnih igara za Xbox One, sve izvorne igre za Xbox i Xbox 360 koje je moguće igrati na Xbox One, a bit će podržani i svi periferni uređaji kao i za Xbox One.

U Microsoftu nastoje se odmaknuti od pristupa u kojem tu konzolu tretiraju kao tek uređaj u kutiji. Temelji za novi smjer postavljeni su još s konzolom Xbox One, koja je također uvelike podržavala softver prethodne generacije.

Ekipa iz Redmonda time stvara trajnu digitalnu platformu, što je pothvat na koji se dosad nije odlučio niti jedan proizvođač igraćih konzola.

Računaju pritom na to kako su oko igara kao što su Fortnite ili Minecraft izrasle velike zajednice te kako će razvojnim programerima i studijima biti lakše graditi na onome što već imaju nego krenuti od nule.

Ostaje za vidjeti kako će se Sony nositi s time, piše Business Insider.