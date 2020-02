Prava zvjerka za gejming: Microsoft otkrio službene značajke najnovijeg Xboxa

Xbox Series X, Microsoftov konkurent PlayStationu 5 neusporedivo je jači od Xboxa One X i PlayStationa 4 Pro

Microsoft je razotkrio nove detalje vezane uz njihovu novu konzolu. Najzanimljivija potvrda je da će Xbox Series X imati čak 12 teraflopsa GPU performansi , što je dvaput više od Xboxa One X i osam puta više od originalnog Xboxa One. Gledano u realnim okolnostima, ovakva razina performansi Xbox Series X stavlja nešto iznad trenutno dostupnih Nvidijinih i AMD-ovih grafičkih kartica srednje klase te je, bez dvojbe, vrlo velik skok za specijalizirani hardver.

Procesor i softver

Xbox Series X dolazi sa specijalno dizajniranim procesorom temeljenom na AMD-ovoj Zen 2 i Radeon RDNA 2 arhitekturi. Microsoft također koristi NVMe SSD koji će ubrzati učitavanje i 'skoro svaki aspekt igranja igara'.

Xbox Series X također pordržava 8K rezoluciju pri brzini osvježavanja od 120 fps-a. Microsoft nalaže da je u suradnji s HDMI forumom i proizvođačima TV-a stvorio takozvani ALLM (automatski mod niske latencije), odnosno Auto Low Latency Mode i VRR (modularna brzina osvježenja slike), odnosno Variable Refresh Rate tehnologije u sklopu podrške za HDMI 2.1. Ovo bi trebalo reducirati kašnjenje ekrana za komandama i poboljšati izgled igara na većini televizora.

Novi Xbox Series X će također imati značajku koja omogućava brzo nastavljanje igre, samo što će, za razliku od verzije prisutne na Xboxu One to moći raditi s nekoliko naslova odjednom.

Microsoft takođre najavljuje stopostotnu kompatibilnost sustava s Xboxom i Xboxom 360. Proizvođač Xboxa također brendira Xbox Game Studios kao 'Pametnu dostavu', što znači da ćete moći igrati igre na Xboxu One i Xboxu Series X. Vanjski izdavači će također moći brendirati svoje igre na sličan način kako bi potrošačima dali do znanja hoće li one raditi na konzolama nove generacije, zaključuje The Verge.