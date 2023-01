Planirate karijeru u IT-ju? Pogledajte koje se pozicije nude ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled oglasa u IT sektoru

U potrazi si za izazovnom ulogom koja će ti omogućiti profesionalni rast i razvoj? Obožavaš tehnologiju i voliš učiti? Pridruži se TIS Grupi! Trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: Frontend Software Developer (m/ž), a novim kolegicama i kolegama nude priliku za rad na izazovnim projektima, nevjerojatan tim mentora i programera, mirno radno okruženje koje potiče različitost i otvorenu komunikaciju, izvrsnu ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života te koješta drugo! Javi im se do 30. siječnja.

Ako bi se opisao/la sljedećim riječima 'pozitivan/na, kreativan/na i spreman/na na učenje', a uz to se još odlično snalaziš u timskom radu i zanima te svijet interijera, javi se na oglas za poziciju Web Content administrator (m/ž) i pridruži se timu Prima namještaja. Tvrtka je to koja iz dana u dan prati tvoj napredak, motivira te, nagrađuje i vjeruje u tebe. Daju ti podršku i povjerenje. Cijene te i razumiju. Sve što radiš je važno. Motivacijsko pismo s pripadajućim životopisom im pošalji do 30. siječnja.