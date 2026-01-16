Planine, kanjoni, ravnice: Znanstvenici izradili najdetaljniju kartu Antarktike do sada

Znanstvenici su izradili dosad najdetaljniju kartu terena skrivenog ispod goleme ledene ploče koja prekriva Antarktiku, otkrivajući raskošan krajolik planina, kanjona, dolina i ravnica.

Znanstvenici su koristili najnovije satelitske slike visoke rezolucije i analizu perturbacije protoka leda, metodu koja procjenjuje subglacijalnu topografiju i uvjete na temelju površinskih obilježja, kako bi mapirali cijeli kontinent uključujući i neistražene dijelove. Bolje poznavanje subglacijalnog reljefa stjenovite podloge može pomoći u prognozama povlačenja antarktičke ledene ploče uzrokovanog klimatskim promjenama. Prethodna istraživanja ukazala su na to da grubi teren, poput nazubljenih obronaka i planinskih vrhova, može usporiti to povlačenje. "Imati najtočniju kartu oblika antarktičkog terena ispod ledene ploče ključno je jer njegov oblik značajno kontrolira trenje koje djeluje protiv protoka leda. To moramo uključiti u numeričke modele koji se koriste za predviđanje brzine kojom će antarktički led teći prema oceanu, topiti se i pridonositi globalnom porastu razine mora", rekao je glaciolog Robert Bingham sa Sveučilišta u Edinburghu, jedan od voditelja istraživanja objavljenog ovog tjedna u časopisu Science.

40 posto veća od Europe, zauzima pola Afrike Istraživači su uspjeli mapirati subglacijalni teren s neviđenom preciznošću. Primjerice, identificirali su više od 30.000 dotad neucrtanih brežuljaka, definiranih kao uzvišenja od najmanje 50 metara. Antarktika je oko 40 posto veća od Europe, 50 posto veća od Sjedinjenih Država i zauzima otprilike polovicu površine Afrike. "Svi ovi kontinenti sami po sebi sadrže niz vrlo različitih krajolika, od visokih planinskih lanaca do golemih ravnih nizina. Skriveni krajolik Antarktike također sadrži te goleme ekstreme", rekao je Bingham. "Nipošto nije dosadan."

Najveća masa leda na zemlji Antarktička ledena ploča najveća je masa leda na Zemlji i sadrži oko 70 posto planetarne slatke vode. Njezina prosječna debljina procjenjuje se na oko 2,1 kilometara, a maksimalna debljina iznosi oko 4,8 kilometara. Antarktika nije oduvijek bila prekrivena ledom. Njezina subglacijalna obilježja oblikovana su prije nego što je kontinent dobio svoj ledeni pokrivač prije više od 34 milijuna godina, a kasnije ih je dodatno modificirala dinamična ledena ploča. Antarktika je nekoć bila povezana s Južnom Amerikom, ali se odvojila procesom tektonike ploča. Karta je otkrila krajolik koji nosi različita topografska obilježja. "Mnogim ljudima vjerojatno je najmanje poznat tip krajolika 'visoravni ispresijecane duboko usječenim ledenjačkim dolinama'. To je vrlo blisko Škotima, ali i krajolik uobičajen u Skandinaviji, sjevernoj Kanadi i na Grenlandu. Činjenica da se krajolik koji je naša tehnika otkrila na Antarktici tako dobro podudara s tim krajolicima ulijeva nam veliko povjerenje u našu novu kartu", rekao je Bingham.

Do sada je Mars bio bolje mapiran Istraživači su primijetili da je površina Marsa do sada bila bolje mapirana nego subglacijalni teren Antarktike. Tradicionalno su znanstvenici mapirali subglacijalni krajolik koristeći se radarskom opremom ovješenom na zrakoplove ili vučenom motornim sanjkama, prema riječima glaciologinje Helen Ockenden s Geološkog instituta u Francuskoj, glavne autorice istraživanja. "No, ta istraživanja često imaju praznine od 5 ili 10 kilometara a ponekad i do 150 kilometara", rekla je Ockenden.