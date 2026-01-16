Umirovljeni od 60+ godina opet će morati u uniforme: Moramo držati nogu na gasu

Naime, nove obrambene mjere u Velikoj Britaniji mogle bi temeljito preurediti način na koji država koristi svoju stratešku pričuvu u ozračju straha od mogućeg velikog rata.

Prema pisanjima The Timesa, vlada će podići dobnu granicu za pripadnike strateške rezerve s dosadašnjih 55 na 65 godina. Cilj je olakšati mobilizaciju desetaka tisuća veterana u slučaju potrebe, prenosi Express.co.uk.

To znači da bi bivši pripadnici oružanih snaga ostali u sustavu poziva još deset godina duže nego dosad, dok će se općenito spustiti i prag za ponovno aktiviranje. Trenutačno ministar obrane može prisilno pozvati sve veterane koji nisu časnici vojske ili RAF-a, ako su mlađi od 55 godina i napustili su službu prije manje od 18 godina. Kod mornarice to razdoblje iznosi svega šest godina, no novim zakonom usklađuje se na 18 godina.

Pravila bi vrijedila za sve

Ovim bi se promjenama i časnici i nečasnici mogli pozivati sve do 65. godine života. Pravila će automatski vrijediti za sve koji su trenutačno u službi, dok će se oni koji su već otišli u mirovinu moći dobrovoljno prijaviti.

Procjenjuje se da oko 95.000 ljudi spada u stratešku pričuvu, no vlada zapravo ne zna točnu brojku – niti lokacije mnogih od njih – jer godinama nije održavala sustavan kontakt, upozorava izvješće.

Obrambeni izvor za The Times rekao je da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost slanja 65-godišnjaka u stvarnu borbu, ali bi se njihove zadaće prije svega birale prema njihovim sposobnostima i ranijem iskustvu. Prema njegovim riječima: „Mnogi od ovih [ljudi] imaju iskustva s raspoređivanjem u Irak i Afganistan, a uloge koje bi na kraju mogli obavljati mogle bi biti kibernetičke, logističke ili obučne.“