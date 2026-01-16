preuzimanje odgovornosti

NATO se oglasio o Rafaleima: Započela je nova era hrvatske zračne moći

V. B.

16.01.2026 u 19:11

tportal
Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ministarstvo obrane RH
Bionic
Reading

NATO je na društvenim mrežama objavio kako je s prvim danom 2026. godine započela 'nova era hrvatske zračne moći'

'Hrvatska od 1. siječnja 2026. ulazi u novu eru svoje zračne obrane, jer tada u potpunosti preuzima odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim borbenim zrakoplovima Rafale', navedeno je u objavi.

Dodali su kako će Rafalei biti integrirani u NATO-ov sustav integrirane protuzračne i proturaketne obrane, čime Hrvatska jača vlastite sposobnosti, ali i doprinosi kolektivnoj obrani Saveza.

vezane vijesti

Savez je istaknuo da je ovaj prelazak s tehnologije starog MiG-a 21 na Dassault Rafale bio golem pothvat. Istaknuli su kako novi zrakoplovi donose „moderne senzore, interoperabilnost sa saveznicima i besprijekornu integraciju u sustave zapovijedanja“.

Posebno su pohvalili ulogu Italije i Mađarske, koje su pokazale „savezničku solidarnost na djelu“ čuvajući hrvatski zračni prostor dok su domaće posade završavale svoju obuku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
incident

incident

[VIDEO] Šok u Saboru: Dalija Orešković vrisnula nakon strujnog udara
dopunsko zdravstveno osiguranje

dopunsko zdravstveno osiguranje

Hrvati se krenuli odjavljivati s HZZO-a: Nekima se to neće isplatiti unatoč poskupljenju
predsjedaju eu-om

predsjedaju eu-om

Rat u Ukrajini zadao je udarac 'Moskvi na Mediteranu'

najpopularnije

Još vijesti