NATO se oglasio o Rafaleima: Započela je nova era hrvatske zračne moći

'Hrvatska od 1. siječnja 2026. ulazi u novu eru svoje zračne obrane, jer tada u potpunosti preuzima odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim borbenim zrakoplovima Rafale', navedeno je u objavi.

Dodali su kako će Rafalei biti integrirani u NATO-ov sustav integrirane protuzračne i proturaketne obrane, čime Hrvatska jača vlastite sposobnosti, ali i doprinosi kolektivnoj obrani Saveza.