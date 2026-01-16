NATO se oglasio o Rafaleima: Započela je nova era hrvatske zračne moći

NATO je na društvenim mrežama objavio kako je s prvim danom 2026. godine započela 'nova era hrvatske zračne moći'
'Hrvatska od 1. siječnja 2026. ulazi u novu eru svoje zračne obrane, jer tada u potpunosti preuzima odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim borbenim zrakoplovima Rafale', navedeno je u objavi.
Dodali su kako će Rafalei biti integrirani u NATO-ov sustav integrirane protuzračne i proturaketne obrane, čime Hrvatska jača vlastite sposobnosti, ali i doprinosi kolektivnoj obrani Saveza.
Savez je istaknuo da je ovaj prelazak s tehnologije starog MiG-a 21 na Dassault Rafale bio golem pothvat. Istaknuli su kako novi zrakoplovi donose „moderne senzore, interoperabilnost sa saveznicima i besprijekornu integraciju u sustave zapovijedanja“.
Posebno su pohvalili ulogu Italije i Mađarske, koje su pokazale „savezničku solidarnost na djelu“ čuvajući hrvatski zračni prostor dok su domaće posade završavale svoju obuku.