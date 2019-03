Pet trikova za brži rad smartfona s Androidom

Vaš pametni telefon odjednom radi sporije nego donedavno? Evo pet savjeta kako problem riješiti jednostavno i brzo

Fotografije, video zapisi, audio knjige, dokumenti, aplikacije... Što više toga držite stalno na pametnom telefonu, to će on sporije raditi. Ako je skoro pun, vjerojatno će značajno usporiti. Stoga počistite memoriju povremeno. Ono što vam je važno prebacite na druge medije, ostalo pobrišite.

Otvorite Settings, pa Storage (u nekim uređajima naći ćete ovu kategoriju pod Device Maintenance ili nečemu tome sličnom). Ovdje možete pogledati koliko je memorije zauzeto i što uzima najviše prostora, kao i značajke za upravljanje memorijom kao što je Free up space i druge.

Dobro je i počistiti cache, što je također opcija koju Android često nudi po početnim postavkama. Ako je nema, možete to napraviti i ručno: otvorite Settings pa Applications i krenite redom. Ukoliko vam je ta opcija dostupna, počistite i duplicirane aplikacije, ili ih barem isključite.

Isključite nepotrebne animacije i dodatke

Ukoliko ste preuzeli i instalirali drugi launcher mimo onog s kojim je vaš smartfon opremljen inicijalno, provjerite u njegovim postavkama možete li isključiti ili reducirati broj animacija i dodataka koje pokreće.

Zatvarajte aplikacije, oslobodite RAM

Današnji pametni telefoni često mogu podnijeti velik broj istovremeno otvorenih aplikacija. Ali, postoji granica do koje će to izdržati prije no što počnu sporije raditi i rušiti se. Stoga zatvorite aplikacije koje ne koristite neposredno ili bar često.

Ponovno pokrenite smartfon

Dobar stari lijek za računalne nedaće može ukloniti problem zbog kojeg vaš smartfon odjednom radi sporije no što bi trebao. Počistit će cache, zaustaviti suvišne procese koji se vrte u pozadini i vratiti pametni telefon u bolju kondiciju.