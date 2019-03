Zaštekao vam je iPhone? Evo kako ćete ponovno pokrenuti bilo koji model

Niz problema u radu pametnog telefona može biti riješeno ako ga ponovno pokrenete. U stvari, to bi trebali pokušati prije no što posegnete za bilo čime drugim. Pogledajte kako ćete to učiniti s raznim izdanjima Appleova smartfona

O ponovnom pokretanju iPhonea biste trebali razmisliti ako se, primjerice, zvuk ne reproducira kako bi trebao, aplikacije se ne prilagode novom položaju kad smartfon okrenete iz okomitog u vodoravni položaj ili kad vam se učini da vaš pametni telefon radi značajno sporije no inače. Ponovno pokrenuti iPhone možete u nekoliko sekundi. No, način na koji ćete to učiniti razlikuje se od modela do modela. Evo uputa korak po korak.

Appleov iPhone moguće je ponovno pokrenuti iz aplikacije Settings: Otvorite aplikaciju Settings.

Kucnite na General i zatim Shut Down. Pojavit će se klizna sklopka.

Povucite kliznu sklopku desno do kraja.

Nakon nekoliko trenutaka pritisnite tipku Power i uključite ponovno svoj iPhone. Kako ponovno pokrenuti iPhone 8 i starije modele

Pritisnite i zadržite pritisak na tipki Power. Nakon nekoliko trenutaka na zaslonu bi se trebala pojaviti klizna sklopka.

Povucite po kliznoj sklopki do kraja na desno. Vaš bi se iPhone trebao isključiti.

Pričekajte nekoliko trenutaka dok se uređaj ne isključi u potpunosti.

Pritisnite i zadržite pritisak na tipki Power dok se ne pojavi Appleov logotip.



Smartfon bi se trebao normalno ponovno pokrenuti. Kako ponovno pokrenuti iPhone X i novije modele Pritisnite i zadržite pritisak na tipki Power i jednoj od tipki za regulaciju jačine zvuka. Nakon nekoliko trenutaka na zaslonu bi se trebala pojaviti klizna sklopka.

Povucite po kliznoj sklopki do kraja na desno. Vaš bi se iPhone trebao isključiti.

Pričekajte nekoliko trenutaka dok se uređaj ne isključi u potpunosti.

Pritisnite i zadržite pritisak na tipki Power dok se ne pojavi Appleov logotip. Smartfon bi se trebao normalno ponovno pokrenuti.

