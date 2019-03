Ovako najlakše možete proslijediti pozive na Androidu i iPhoneu

1/3

Da biste proslijedili pozive na drugi broj prvo morate otvoriti aplikaciju Phone. Tamo pritisnite tipku više koja izgleda kao tri vodoravne točke. Odaberite postavke odnosno Settings i nakon toga More Settings ili Call Settings, zavisno o tome koji je proizvođač vašeg smartfona. Nakon toga uđite u postavke prosljeđivanja poziva pritiskom na Call Forwarding.

Tamo odaberite jednu od četiri opcije: Always forward prosljeđuje sve pozive na određeni broj. Ako želite proslijediti pozive kada ste već na vezi, odaberite Forward when busy. Ako želite proslijediti poziv nakon što na njega ne odgovorite, odaberite Forward when unanswered. Konačno, opcija Forward when unreached prosljeđuje pozive samo ako vaš telefon nema signal ili je isključen.

Upišite broj na koji želite proslijediti pozive (zajedno s kodom regije) te nakon toga odaberite OK, Enable, ili Turn On.

Prosljeđivanje poziva možete deaktivirati skoro istim procesom - morate pritisnuti na sve gore navedene opcije i svaku isključiti pritiskom na Disable.