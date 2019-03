Ove televizijske poslastice u 2019. ostavit će gorak okus obožavateljima: Evo od kojih se serija zauvijek opraštamo

1/14

Oprostiti se od serije koja je stekla poklonike diljem svijeta, i zahvaljujući kojoj su mnogi od njih svratili do našeg Dubrovnika, sigurno neće biti lako, no s dugo iščekivanom osmom sezonom 'Igra prijestolja' dolazi do kraja. Ništa lakše neće biti ni obožavateljima 'Teorije velikog praska', kojima su Sheldon i ekipa kroz sve te godine praktički postali dio obitelji. Sa završnom 12. sezonom serija će se upisati u povijest televizije kao najdugovječnija komedija. Neke popularne serije do kraja dolaze već u trećoj ili četvrtoj sezoni, a koje sve televizijske poslastice završavaju u 2019. godini, pogledajte u nastavku.