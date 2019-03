Zaslon vašeg smartfona titra? Evo sedam trikova kojima možete riješiti taj problem

Više je razloga zbog kojih se ekran vašeg pametnog telefona može početi ponašati čudno. Ovih sedam savjeta pomoći će vam u rješavanju najčešćih problema

Titranje zaslona ne mora biti nerješiv problem. Isprobajte ova rješenja prije no što se odlučite na odlazak u ovlašteni servis.

Kako bi smartfon pokrenuli u sigurnom načinu rada, pritisnite i zadržite pritisak na tipki za uključivanje. Kad se pojavi, dodirnite i zadržite pritisak na dugmetu Power Off. Poželite li izaći iz sigurnog načina rada ponovite postupak i odaberite Restart.

Korisnici Androida mogu pokušati pokrenuti pametni telefon u sigurnom načinu rada (Safe Mode), u kojem ga koriste bez aplikacija koje su sami naknadno instalirali. Za razliku od povratka na tvorničke postavke Safe Mode će zadržati vaše podatke. Ali, to je tek alat za dijagnostiku i neće riješiti problem.

Ako imate iPhone ili drugi uređaj s operativnim sustavom iOS , otvorite Settings, pa General. Kucnite na dugme Reset pa Erase All Content and Settings. Vašem uređaju trebat će nekoliko minuta kako bi obavio posao.

Koristite li uređaj s operativnim sustavom Android , vratit ćete ga na tvorničke postavke ako otvorite Settings pa System i odaberete Reset Options i zatim hit Erase All Data. Ne možete pronaći tu opciju? Upišite factory reset u tražilicu u postavkama.

Ukoliko ponovno pokretanje nije pomoglo, pokušajte problem riješiti drastičnijom mjerom. Vraćanjem na tvorničke postavke počistit ćete cache, odnosno podatke koji možda stvaraju probleme. Prije no što to učinite napravite sigurnosnu kopiju (backup) važnih podataka kako ih ne biste izgubili.

4) Isključite automatsku prilagodbu svjetline

Značajka automatske prilagodbe svjetline stalno mijenja razinu osvjetljenja zaslona temeljem podataka koje prima od senzora za svjetlo. Ako ima problema s hardverom ili softverom na kojima počiva moguće je kako će biti problema s prikazom na zaslonu.

Na Androidu ćete ju isključiti ako otvorite Settings pa Display. Na iOS-u otvorite Settings, General, Accessibility i zatim Display Accommodations.

5) Provjerite ima li softverskih nadogradnji

Problemi sa softverskom nadogradnjom također mogu biti odgovorni za titranje zaslona. U tom je slučaju dobro pričekati dok proizvođač ne objavi softversku zakrpu. Dok čekate možete pročešljati njihove web stranice i forume kako biste našli privremeno rješenje, ako postoji.

6) Isključite dijelove hardvera

Oštećen ili stariji smartfon možda će imati problema s preraspodjelom zadaća između procesora i grafičke kartice. Taj problem možete riješiti tako što ćete sve zadaće vezane uz grafiku dodijeliti grafičkoj kartici, što možete učiniti pod Developer Options, pa Disable HW Overlays. Imajte na umu kako ćete time povećati potrošnju energije jer je grafička kartica inače rezervirana za zahtjevnije aplikacije.

7) Posjetite ovlašteni servis

Ako ništa drugo nije upalilo, u pitanju je gotovo sigurno hardverski problem. Nema vam druge nego otići do ovlaštenog servisa i prepustiti stvar u ruke profesionalca, piše Make Use Of.