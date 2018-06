Ovo je baš sve što znamo o Falloutu 76

Za razliku od dosadašnjih nastavaka koji se bave pričom vezanom uz samo jednog protagonista, novi Fallout pod imenom Fallout 76 ima drugu namjeru te predstavlja svijet skoro isključivo drugim igračima

Nakon prvog i prilično tajnovitog foršpana, brojnih špekulacija i glasina, konačno imamo okvirnu ideju o čemu će se raditi u najnovijem Fallout naslovu iz Bethesde. Tradicija ovog renimiranog PC RPG-a seže nekoliko desetljeća unazad te je, htjeli mi to ili ne, prošla iz ruku tvoraca tradicionalnih RPG-a u one tvoraca Elder Scrollsa. Ispreplitanje dizajna akcijske pucačine iz prvog lica i klasičnog RPG-a rezultiralo je moderniziranim verzijama igre koje su, više ili manje, privukle novu publiku te do neke mjere udaljile staru.