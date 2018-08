Ovi mladi hrvatski robotičari nikad ne odustaju i zato su među 20 najboljih na svijetu

Troje zagrebačkih srednjoškolaca upornošću, vještinom i znanjem izborilo je mjesto među najboljim mladim robotičarima na svijetu. Upoznajte Niku, Leona i Mateja

Mladi hrvatski robotičari ne prestaju nizati odlične rezultate na međunarodnim natjecanjima. Nakon što su osvojili dva europska i dva svjetska zlata tijekom svjetskog natjecanja u robotici za učenike srednjih škola First Global Challenge , održanog od 17. do 19. kolovoza u Mexico Cityju u Meksiku, plasirali su se među 20 najboljih robotičkih ekipa na svijetu.

Za vrijeme četvrtfinalnih (i onih kasnijih) mečeva u Areni Ciudad de Mexico, u kojoj je održano natjecanje, bilo je oko 5000 posjetitelja koji su napeto gledali i glasno navijali za mlade robotičare svijeta. Nakon završetka ceremonije zatvaranja mnogi od njih su pokušavali doći do natjecatelja kako bi se slikali s njima i dobili njihove potpise.

'Oduvijek mi je bilo zanimljivo to kako stvarčica izgrađena od pojedinih dijelova i programirana može obavljati neki posao umjesto nas', rekla je tportalu Nika Crnković , učenica drugog razreda zagrebačke V. gimnazije. No najzanimljiviji joj je trenutak kad ideju iz glave kako bi izgledao robot i što bi radio počne pretvarati u djelo, kao i krajnji rezultat, kad vidi kako je uspjela postići ono što je htjela.

Sudjelovanje u natjecanju First Global Challenge mu je bilo jako naporno i stresno, ali smatra kako se sav trud isplatio. I dalje će ići na robotička natjecanja, ali i raditi na osobnim projektima na tom području.

'Počeo sam se igrati i eksperimentirati baterijama, motorićima, žaruljicama... U petom razredu sam se počeo baviti programiranjem, a negdje u isto vrijeme i robotikom, spojem svega čime sam se do tada bavio', opisao nam je Leon. Osim same gradnje robota, najzanimljivije mu je vidjeti kako drugi ljudi rješavaju probleme s kojima se susreće.

Uz sve ove neprilike, zahvaljujući odličnoj reakciji Nike, Leona i Mateja, uspjeli smo doći u doigravanje i kasnije do četvrtfinala. Iza nas su ostale mnoge jake zemlje: Indija, Japan, Norveška, Hong Kong, Rusija, Kanada i Francuska', istaknula je Sović Kržić.

Kao i Leon, voli uspoređivati rješenja problema do kojih su drugi došli sa svojima, kako bi vidio što bolje funkcionira i izbjegao ponavljanje pogrešaka. Plasmanom je zadovoljan, a ići će na natjecanja na koja ga budu zvali.

Na pitanje hoće li se ova ekipa i dalje natjecati, odgovorila je potvrdno. 'Niki je ovo bilo prvo ovakvo veliko natjecanje, a kroz cijeli proces izrade robota puno je toga naučila. Sad je spremna za nove izazove. Leon i Matej već imaju iskustva u raznim robotičkim kategorijama i kroz ovo natjecanje su izbrusili potrebna znanja. Kao ekipa već imaju ideje što bi mogli dalje', rekla je Sović Kržić.

Nova natjecanja i novi izazovi već su na obzoru

Hrvatski robotički savez organizira nekoliko natjecanja unutar Hrvatske, na kojima se odabiru predstavnici Hrvatske na međunarodnim natjecanjima. Tako će se i naša ovogodišnja ekipa okušati na nekom od njih.

Već sada su otvorene prijave za First Lego League, natjecanje za učenike od devet do 16 godina. Jednu ekipu čini troje do desetoro djece. Ovogodišnja je tema 'U orbitu', odnosno kako roboti mogu moći pomoći ljudima pri preživljavanju u svemiru.

Državno natjecanje će biti održano 19. siječnja 2019. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a hrvatski pobjednici će sudjelovati na regionalnom natjecanju u Sloveniji te na svjetskom natjecanju.