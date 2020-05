Od novog Assassin's Creeda do najnovijeg Maddena - ovo su prve igre koje ćemo zaigrati na PlayStationu 5 i Xboxu Series X

Sonyjev PlayStation 5 i Microsoftov Xbox Series X na tržište dolaze krajem ove godine, no nitko nema pojma koje će se igre na njima uopće igrati. Prema dosadašnjim informacijama, lista nije baš prevelika, no vjerujemo da postoji izvjesna šansa da ćete pronaći nešto za sebe.

Što se drugih platformi tiče, ne brinite - politički korektni Vikinzi dolaze i na Xbox One, PlayStation 4, PC i Google Stadiju.

Super popularni Fortnite stiže na PS5 i Xbox Series X te će 'u cijelosti iskoristiti' povećanu konjsku snagu novih konzola. Prevedeno na ne-marketinški žargon, to znači da ćemo s novim konzolama vjerojatno dobiti i poboljšanu grafiku. Premda će vaš PlayStation 5 i/ili Xbox Series X možda imati ljepšu grafiku u Forntniteu, tranzicija među konzolama i platformama bit će sveobuhvatna, što znači da će igra za više igrača raditi kao i do sad - bez greške.

Sve sportske igre iz Electronic Artsa (uključujući i Fifu)

Kao što to obično biva sa dolaskom nove godine, EA nastavlja izbacivati svoje popularne sportske igre. Dolaskom konzola nove generacije te igre imaju potencijal izgledati još ljepše nego do sad, čemu ćemo svjedočiti kada ih zaigramo na novom PlayStationu ili Xboxu. Prva službena igra iz EA-ove radionice koja će stići na te konzole je novi Madden NFL 21, no sigurni smo da ćemo u jednom trenu sa zadovoljstvom igrati i nama bliži nogomet. Novi Madden na PS5 i Xbox dolazi paralelno s dolaskom konzola.

Ovogodišnji Call of Duty