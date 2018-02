Ovako možete testirati treba li vaš iPhone novu bateriju

Nakon sveopće panike uzrokovane Appleovim usporavanje iPhonea, konačno je stigao način kako provjeriti je li vaš uređaj prisilno softverski usporen

Kao što vjerojatno znate, Apple je tijekom prošlih mjesec dana pod velikim pritiskom korisnika koji su ostali zatečeni potvrdom o namjernom usporavanju uređaja. Apple je ovo usporavanje opravdao stabilnošću sustava, no mnogima to nije bilo dovoljno. Kako bi udovoljili brojnim korisicima koji žele brže performanse, Apple je ponudio sniženu cijenu zamjene baterije.

Kako provjeriti usporava li Apple vaš uređaj?

Iako postoji velik broj appova poput GeekBencha ili CPU DasherX-a koji moguj analizirati vaš uređaj i provjeriti je li usporen, postoji web stranica koja to radi potpuno besplatno...ako imate iPhone 6s ili bilo koji noviji uređaj.

Sve što trebate napraviti je posjetiti SlowApple i pokrenuti test koji će vam dati okvirnu ideju koliko je vaš uređaj usporen. Ako imate uključen Low Power mode, isključite ga prije testiranja. I naravno, stranicu posjećujte putem uređaja kojeg želite testirati.

Tapnite ha gumb Go i pričekajte par sekundi da se test završi. Također možete provjeriti status baterije odlaskom u Settings > Battery. Ako postoji neki problem, dobit ćete poruku 'Your iPhone battery may need to be serviced'.