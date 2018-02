Ovu zgodnu značajku Google kalendara morate isprobati

Googleova aplikacija Kalendar korisna je kad trebamo podsjetnik na važan sastanak, rođendan ili godišnjicu. No, jeste li znali kako ju možete pretvoriti u dnevnik? Ne? Evo kako ćete to učiniti

Kliknite na znak + (plus) na lijevoj strani glavnog zaslona i s popisa odaberite Novi kalendar (New Calendar). Dajte mu ime, dodajte opis i vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Dodajte pojedinosti kao opise

Možete upotrijebiti područje Descriptions na stranici događanja za dodavanje pojedinosti, a da pritom na raspolaganju imate i elementarno oblikovanje teksta.

Koristite boje za bolju preglednost

Značajka dodjeljivanja različitih boja sadržaju pomoći će vam u lakšem pronalaženju odgovarajućeg sadržaja u događanjima i obvezama prekrcanom rasporedu. Tako ćete lakše razdvojiti poslovne i privatne obaveze, ali i obaveze raznih članova obitelji ili kolega na poslu.

Ako Calendar koristite kao dnevnik boje možete upotrijebiti kako bi označili posebno važna događanja, raspoloženja...

Pozovite druge ili podijelite kalendar

Dijeljenjem sadržaja vašeg kalendara možete drugima olakšati praćenje vaših aktivnosti i podsjetiti ih na važne trenutke.

Otvorite stranicu s pojedinostima događaja i na desnoj stranici kliknite na kućicu Add Guests. Odaberite kontakt ili utipkajte njihovu adresu e-pošte. Kad pošaljete pozivnicu, primatelj će ju dobiti u njegovom Calendaru.

Kako biste podijelili kalendar otvorite postavke (izbornik s tri točkice) i odaberite Settings and Sharing. Ispod kalendara na lijevoj strani kliknite Share with Specific People. Potom kliknite Add People i odaberite kontakt, odnosno unesite adresu e-pošte, piše Make Use Of.