Ova će vam aplikacija reći kakvo je vrijeme i pritom vas nasmijati

What the Forecast?!! će vam brutalno iskreno reći kakvo vas vrijeme očekuje. Može vam to ispisati ili doslovno priopćiti

Zima je u našim krajevima ove godine blaga, ali tko zna? Može se dogoditi da nas prije proljeća i da nas zakače iznimno niske temperature kakve ovih dana smrzavaju dijelove Sjedinjenih Država. Kako biste bili što spremniji za eventualni neočekivani nalet hladnoće, kišu ili kakvu drugu vremensku nepogodu, dobro je pri ruci na pametnom telefonu imati aplikaciju za vremensku prognozu. No, zašto se pritom ne biste malo i nasmijali?

Umjesto da samo prikazuje temperaturu zraka i postotak vlage, aplikacija What the Forecast?!! će uz to i brutalno iskreno priopćiti kako bi se mogli osjećati ukoliko odlučite izaći. U tu svrhu raspolaže katalogom sa sedam tisuća opisa, u rasponu od iznimno neugodnih do urnebesno smiješnih.

Osim trenutne temperature, obavijestit će vas kolike su očekivane minimalne i maksimalne dnevne vrijednosti, kao i koliko se brz vjetar očekuje. Malo skrolanja dovest će vas do prognoze za nadolazeće dane, više informacija o sadašnjim uvjetima i prognozu po satima. Tu su opisi kakvo vas vrijeme očekuje vani.