Ratni brodovi, tajne operacije CIA-e i prijetnje: Trump planira napad na Venezuelu?

Hoće li Donald Trump doista narediti napad na Venezuelu? Što se krije iza sve oštrije retorike američkog predsjednika i što bi moglo uslijediti?

Američki ratni brodovi sve su brojniji u karipskoj regiji, Washington je dao zeleno svjetlo za tajne operacije CIA-e, a iz Bijele kuće dolaze upozorenja o 'narkoteroristima'. Mnogi se pitaju, a Sky News analizira: je li sljedeći korak potpuni napad na Venezuelu? Donald Trump optužio je predsjednika Nicolása Madura da vodi 'organiziranu kriminalnu bandu', a nije ponudio nikakve dokaze za to. Odbio je odgovoriti na pitanje ima li CIA ovlasti ubiti venecuelskog čelnika. S druge strane, Maduro tvrdi da Trump 'traži promjenu režima' i 'izmišlja novi vječni rat' protiv Venezuele, pritom apelirajući na američki narod da izabere mir, a ne sukob. Sve oštriji ton Washingtona, uz prisutnost američkih ratnih brodova na Karibima, potaknuo je strahovanja da bi moglo doći do otvorenog oružanog sukoba između dviju zemalja. Glavno pitanje glasi: planira li SAD napad na Venezuelu? Što rade američki ratni brodovi? Pristajanje raketnog razarača USS Gravely u glavnom gradu Trinidada i Tobaga, svega četrdesetak kilometara od venecuelske obale, dodatno je podiglo napetosti u regiji. Venecuelska vlada osudila je dolazak američkog broda, nazvavši ga 'provokacijom Trinidada i Tobaga i SAD-a'. U međuvremenu, prema izvješćima, i nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, plovi prema karipskim vodama. Sjedinjene Države priznale su da su od rujna izvele najmanje sedam napada na brodove za koje tvrde da su prevozili drogu iz Venezuele. U tim je napadima, prema američkim podacima, poginulo najmanje 32 ljudi.

Venezuela ih pak naziva nezakonitima i 'činovima agresije', tvrdeći da se radi o 'ubojstvima pod izlikom borbe protiv narkotika'. CIA ima 'dozvolu za ubijanje' u operacijama u Venezueli Trump je ranije ovog mjeseca potvrdio da je CIA dobila ovlasti za tajne operacije na teritoriju Venezuele, uz dozvolu da može koristiti smrtonosnu silu. Inače, CIA ima dugu i kontroverznu povijest djelovanja u Latinskoj Americi – od paravojnih operacija i rušenja režima do prikupljanja obavještajnih podataka uz minimalan trag na terenu. Sky News razgovarao je s dr. Carlosom Solarom, stručnjakom za sigurnost Latinske Amerike pri britanskom think tanku RUSI, a prema njegovim riječima, američka vojna prisutnost u regiji 'čini se neproporcionalnom u odnosu na cilj borbe protiv trgovine drogom. Gomilanje ove veličine može upućivati na postojanje šireg strateškog cilja', kaže dr. Solar. Dodaje da angažman CIA-e 'nije iznenađujući' jer SAD redovito raspoređuje svoje obavještajne resurse u zemljama koje smatra neprijateljskima. 'S obzirom na rastuću napetost i mogućnost sukoba, logično je imati što više obavještajnih podataka na terenu', objašnjava. Na pitanje što bi moglo uslijediti, dr. Solar odgovara: 'Jedan od scenarija jest da Trump odobri rundu preciznih napada dugog dometa na ciljeve u Venezueli povezane s trgovinom drogom. To bi, međutim, gotovo sigurno izazvalo Madurov odgovor.' Usporedio je situaciju s događajima ranije ove godine: 'To smo vidjeli kada je SAD napao iranske nuklearne objekte, a Teheran uzvratio raketama na američke baze u Katru. Ako SAD odluči odlučnije djelovati, uništavajući ključne vojne ciljeve venecuelske vojske, moguće je da će natjerati Madura da se preda i napusti zemlju. To bi, paradoksalno, bio 'najmanje destabilizirajući' ishod.'

Što kaže Trump? Trump tvrdi da su razlozi za američke napade dvostruki: masovna migracija Venezuelaca (među kojima, prema njemu, ima i bivših zatvorenika) te krijumčarenje droge. 'Odobrio sam to iz dva razloga', rekao je novinarima. 'Prvo, ispraznili su svoje zatvore i poslali ljude u Sjedinjene Države… došli su preko granice. A drugo – droge.' Optužio je Venezuelu da u SAD krijumčari ogromne količine kokaina te da je Maduro na čelu zloglasne bande Tren de Aragua. No to su tvrdnje koje, kako piše Sky News, ne potvrđuju ni američke obavještajne agencije. Pritom Trump nije ponudio dokaze za svoje navode o zatvorenicima, a glavni dopisnik Sky Newsa, Stuart Ramsay, napominje da se fentanil, droga koja razara Ameriku, 'uglavnom proizvodi u Meksiku, a ne u Venezueli'. 'Sada gledamo kopno jer more već imamo pod kontrolom', dodao je Trump, ne pojašnjavajući što to konkretno znači. Pentagon je nedavno izvijestio Kongres da je predsjednik utvrdio kako su Sjedinjene Države uključene u 'nemeđunarodni oružani sukob' s narkokartelima. Na pitanje ima li CIA ovlasti pogubiti Madura, Trump je odbio odgovoriti. Umjesto toga, rekao je: 'Mislim da Venezuela osjeća pritisak.'