Oružja i političke kampanje: Informatički stručnjak o novim 'frontama' AI-ja

Bletchley Park je upravo zbog toga mjesto gdje su se na AI summitu sastali najveći stručnjaci ovog doba, zajedno s političarima koji mogu donijeti bitne odluke. Upravo u tom britanskom mjestu je Alan Turing probio nacistički kod za šifriranje Enigmu pa sve skupa ima dodatni značaj.

'On je tamo i napravio prvo mehaničko računalo. Također, Turing je poznat i po svom testu koji, između ostalog, kaže da ćemo njegovim korištenjem moći otkriti je li stroj inteligentan kao čovjek. Ako računalo prođe test, znači da je pametno ili pametnije od čovjeka', objasnio je Rakar za N1 pa nastavio o opasnostima umjetne inteligencije:

'To su dugoročni strahovi. Ovo je prvi put da stvaramo nešto što je potencijalno pametnije od nas samih i postoji mogućnost da se taj izum okrene protiv nas. To je realnost. Osim toga, radi se o računalnom sustavu koji nije materijalan sam po sebi već je riječ o softveru koji se nalazi u cloudu i može se seliti brzinom svjetlosti. U kraćem roku ima i drugih rizika kako se umjetna inteligencija može koristiti da stvori nekakvu štetu. Funkcija ovakvih skupova i uredbi jest anticipirati u koje se sve zločeste svrhe umjetna inteligencija može koristiti i kako to spriječiti ili se protiv toga boriti.'