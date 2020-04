Oprez, popularna aplikacija za videokonferencije nije potpuno zaštićena enkripcijom

Na upit novinara jesu li video konferencije na platformi Zoom zaštićene enkripcijom od pošiljatelja do primatelja iz te su tvrtke odgovorili kako 'trenutno ne mogu uključiti tu značajku'

U Zoomu koriste enkripciju TLS, isti standard kao i web odredišta s protokolom HTTPS. U praksi to znači kako podaci bivaju enkriptirani između vas i Zoomovih web poslužitelja, slično kao sadržaj Gmaila ili Facebooka.

Enkripcija od pošiljatelja do primatelja obično podrazumijeva zaštitu sadržaja između korisnika u potpunosti, kao što to rade Signal ili WhatsApp. U Zoomu to ne rade, pa ne bi trebali niti koristiti taj izraz kako bi opisali svoju uslugu.