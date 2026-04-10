NASA: Posada Artemisa 2 je svoj posao odradila, sada je red na nama

Ova je faza posebno osjetljiva zbog problema sa zaštitnim toplinskim štitom tijekom misije Artemis I, što je dovelo do promjene u planu ulaska u atmosferu. Umjesto izravnog ulaska, Orion će izvesti tzv. 'uzdignut' ulazak, odnosno manevr u kojem letjelica prvo uranja u atmosferu, zatim se kratko odbija natrag, pa ponovno ulazi za konačno spuštanje.

Kako se Orion ubrzava na povratku s Mjeseca, NASA naglašava da sada ključnu ulogu preuzimaju inženjeri i tehničari odgovorni za završnu, najrizičniju fazu misije Artemis II. Nakon što je posada uspješno obavila svoj dio zadatka, fokus se prebacuje na precizno izvođenje povratka kroz Zemljinu atmosferu.

Takva putanja omogućuje postupno usporavanje i ravnomjerniju raspodjelu toplinskog opterećenja na toplinski štit. Ipak, rizik ostaje značajan. Kako je istaknuo direktor leta Jeff Radigan, ključ uspjeha leži u preciznom kutu ulaska - svako veće odstupanje moglo bi dovesti do neuspjeha misije.

Završnica NASA-ine desetodnevne misije trebala bi započeti odvajanjem Orionove kapsule za posadu od njezinog servisnog modula, nakon čega slijedi ulazak u Zemljinu atmosferu i šestominutni prekid radio-veze prije no što se kapsula padobranima spusti u more.

Ako sve prođe prema planu američki astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, s kanadskim astronautom Jeremyjem Hansenom, sletjet će u ocean nešto poslije 20 sati po istočnoameričkom vremenu kod obale San Diega. Četvorka je poletjela s floridskog Cape Canaverala 1. travnja. Lansirani su u početnu orbitu oko Zemlje NASA-inom divovskom raketom Space Launch System (SLS), prije nego što su krenuli oko tamne strane Mjeseca i uputili se dublje u svemir nego bilo koji ljudi prije njih.

Time su postali i prvi astronauti koji su letjeli blizu Mjeseca od programa Apollo šezdesetih i sedamdesetih. Glover, Koch i Hansen ispisali su povijest i kao prvi crni astronaut, prva žena i prvi neamerički državljanin koji su sudjelovali u lunarnoj misiji. Njihovo putovanje, koje je uslijedilo nakon testnog leta bez posade Artemis I iz 2022. godine, ključna je generalna proba za planirani pokušaj slijetanja astronauta na površinu Mjeseca kasnije u ovom desetljeću, prvi put od misije Apollo 17 krajem 1972. godine.

Krajnji cilj programa Artemis je dugoročna ljudska prisutnost na Zemljinom satelitu kao odskočna daska za buduće istraživanje Marsa. U povijesnoj paraleli s erom Apolla iz vremena hladnog rata, misija Artemis II odvijala se u pozadini političkih i društvenih previranja, uključujući američki vojni sukob koji se pokazao nepopularnim u zemlji.