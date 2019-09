Oni su na vrijeme unovčili svoju strast - upoznajte najbogatije profesionalne gejmere svijeta teške milijune dolara

Esportovi, profesionalni kompetitivni gejming ili natjecateljski gejming svakim danom postaju sve popularniji i unosniji, o čemu svjedoče turniri s vrlo velikodušnim nagradnim fondovima koji nerijetko nadmašuju one uobičajenih sportskih natjecanja

Jeste li ikad sanjali o tome da postanete profesionalni gejmer? Kako stvari stoje, najbolje je vrijeme za kompetitivno igranje - videoigre koje smo nekad igrali u dobrom društvu prijatelja danas su postale spektakli na kojima se profesionalni igrači natječu pred milijunima oduševljenih gledatelja. Prije nego što počnete propitkivati svoj život i poslovne odluke podsjetimo da se ovdje ne radi o vještini kojom ste u svojim omiljenim igrama pobjeđivali prijatelje i rodbinu te da profesionalni igrači dižu cijelu stvar na potpuno novu razinu.

DIGITALNA ZABAVA Pobrojali smo deset najboljih hrvatskih videoigara svih vremena Pogledaj galeriju 10







Nagli porast popularnosti Najveći porast popularnosti videoigara kao sporta dogodio se 2016. dolaskom Blizzardova Overwatcha, pucačine koja je u svojem natjecateljskom formatu privukla velik broj novih ljubitelja esportova, dijelom zahvaljujući jakom marketingu, intuitivnom dizajnu i vrlo kvalitetnom sustavu napravljenom za kompetitivne ljestvice. Premda najšira javnost za to vjerojatno ne zna, esportovi postoje još od doba Pac Mana i Space Invadersa. Najveći faktor koji je definirao kompetitivni gejming, doduše, bio je dolazak interneta devedesetih, a on je omogućio tisućama igrača da se natječu u omiljenim videoigrama gdje god živjeli.

Najveća igra na svijetu Naravno, unatoč brojnim kultnim videoigrama, kao i naslovima u usponu, najpoznatiji esport na svijetu i dalje je Dota 2. Zašto? Četrdeset najbolje plaćenih igrača videoigara zarađuje više od 90 posto svojih prihoda igrajući Dotu 2, što znači da se radi o vrlo atraktivnoj igri za sve koji se žele početi baviti esportovima.

U nekoliko prošlih godina profesionalni gejming postao je vrlo velikom industrijom, što je privuklo brojne igrače željne slave i zarade. Cijela stvar brzo je narasla od zabavnog hobija u vrlo unosan posao, što i danas predstavlja veliku nejasnoću generacijama koje nisu odrasle u digitalnoj eri, no htjeli oni to ili ne - postoje ljudi koji doslovno zarađuju za život igrajući videoigre. Štoviše, SAD je polako počeo nuditi specijalne vize profesionalnim igračima videoigara - nešto slično onima koje se dodjeljuju profesionalnim sportašima. U ovoj ćemo temi upoznati gejmere koji su se obogatili igrajući turnire te pritom ogorčenim roditeljima i životnim partnerima dokazali da se igranje igrica zbilja isplati.

N0tail - Johan Sundstein (Dota 2) - 6.889.591 dolar

Dvadesetpetogodišnji Danac nekad je bio među najmlađim igračima Heroes of Newertha, no s vremenom je zbog pada popularnosti HoN-a prešao na Dotu 2 i to u sklopu tima Fnatic.EU. Nakon puno vježbe i nekolicine izuzetno teških turnira tim Fnatic osvojio je Thor Open 2012. te je danas jedan od najaktivnijih i najuspješnijih esport timova u Europskoj uniji. Zahvaljujući nedavnim uspjesima, poglavito onom na ovogodišnjem Internationalu, Johan Sunderstein trenutno je najbogatiji profesionalni gejmer svijeta. JerAx - Jesse Vainikka (Dota 2) - 6.469.000 dolara

Drugi najbogatiji gejmer svijeta i trenutno najbogatiji finski profesionalni gejmer je dvadesetsedmogodišnji Jesse Vainikka. Od sveukupno 63 turnira koje je odigrao tijekom svoje profesionalne karijere, Vainikka je najviše zaradio na ovogodišnjem Internationalu održanom 25. kolovoza, na kojem je ugrabio pozamašnu nagradu od 3.124.036 dolara. Prvo mjesto na turniru ujedno mu je najunosniji plasman - obuhvaća čak 48,29 posto njegove sveukupne turnirske zarade. ana - Anathan Pham (Dota 2) - 5.999.411 dolara

Najbogatiji australski gejmer i trenutno treći najbogatiji profesionalni gejmer na svijetu do trenutne je pozicije, kao i većina najplaćenijih, došao igrajući Dotu 2. Ovaj osamnaestogodišnjak je prije The Internationala odigrao petnaest profesionalnih turnira na kojima je osvojio sveukupnu premiju od 604.739 dolara. Nepotrebno je naglašavati da je njegov ovogodišnji plasman na najvećem turniru u Doti 2 zapravo jedan od glavnih razloga zašto ga ovdje spominjemo. Zahvaljujući pobjedi, naime, odšetao je kući s impresivnih 3.124.036 dolara. Premda je u početku karijere igrao Dotu u Australiji, odlučio se preseliti u Šangaj kako bi nastavio usavršavati vještine i postati profesionalac. Tamo se pridružio CDEC ligi, što mu je omogućilo da vježba i igra protiv najboljih kineskih igrača. Očekivano, poziv da igra u Kini uzrokovao je Phamovo izostajanje iz srednje škole koju je na kraju potpuno zanemario. Premda se njegova majka nije slagala s ovim karijernim potezom, Anathanov brat je stao uz njega, a obitelj ga je s vremenom (i nakon nekoliko vrlo unosnih pobjeda) potpuno podržala. Ceb - Sébastien Debs (Dota 2) - 5.488.233 dolara

Dvadesetsedmogodišnji Francuz još jedan je od esportaša koji su do bogatstva stigli pomoću Dote 2, zahvaljujući kojoj je postao četvrtim najplaćenijim gejmerom svijeta i najbogatijim profesionalnim igračem u zemlji. Koliko je zaradio igrajući Dotu 2? S obzirom na to da je s članovima tima OG osvojio ovogodišnji The International, njegova zarada je u kolovozu skočila za vrtoglavih 3.124.036 dolara. Premda se nekoliko proteklih godina okušao u vođenju tima OG u ulozi trenera, Ceb je unatoč uspjehu ove godine odlučio sjesti rame uz rame s kolegama te odigrati turnir kao igrač. Odluka se, izgleda, prilično isplatila. Topson - Topias Taavitsainen (Dota 2) - 5.413.446 dolara

Topias Miikka 'Topson' Taavitsainen profesionalni je igrač Dote 2 iz Finske koji trenutno igra za tim OG. Topson je 25. kolovoza postao prvim čovjekom koji je pobijedio na dva The Invitationala, odnosno The Invitationalu 8 i The Invitationalu 9. Postigao je to uz pomoć ostalih članova tima - N0taila, Ceba, ane i JerAxa. Njegova premija od 3.124.036 dolara osvojenih na ovogodišnjem The Internationalu doprinijela je njegovoj trenutnoj poziciji petog najplaćenijeg profesionalnog gejmera na svijetu. KuroKy – Kuro Takhasomi (Dota 2) – 4.236.206 dolara

Najbolje plaćen gejmer na svijetu sakupio je hrpu novca na sveukupno 103 turnira, s time da je 2017. bila njegova najbolja godina. Tada je Takhasomi zahvaljujući pobjedi na The Internationalu zaradio više od 55 posto svojeg bogatstva. KuroKy je trenutni kapetan Team Liquida i bivši trener Dota: Allstarsa. Kako dvadesetšestogodišnjem Nijemcu ide u 2019.? Sudjelovao je na sveukupno sedam turnira, uključujući The International, na kojem je osvajanjem drugog mjesta zaradio 892.581 dolar. A što je s Fortniteom?