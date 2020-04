Dugo se niste igrali na PlayStationu 4 ili ste ga upravo kupili? Donosimo vam kolekciju izvrsnih naslova zbog kojih konzola po mnogima s opravdanjem predstavlja sam vrhunac kućne zabave

Bloodborne je, bez dvojbe, prva naširoko hvaljena ekskluziva za PS4. From Software je zbilja napravio izvrstan posao dizajnirajući zamišljeni grad Yharnam - viktorijansku distopiju koja, u maniri najboljih djela H.P. Lovecrafta , grca u izvanzemaljskim užasima, bilo u obliku čudovišta, bilo spisa koji svjedoče o grotesknoj povijesti samog grada.

Ako znate za serijal Persona, vjerojatno ste i pretpostavili da ćemo ga staviti na listu. Ako niste - evo kratke verzije: u igri igrate srednjoškolca koji (dok nije u školi i dok se ne druži s prijateljima) vodi bitku s čudovištima koje može zarobiti ili uvjeriti da mu pomognu u zadatku. Vaša misija je boriti se protiv svijeta kojim vladaju odrasli koji su pak dozvolili da im se ohlade srca. To radite ulaskom u njihovu uvrnutu psihu i doslovnom borbom protiv njihovih demona.

Nier: Automata

Nier: Automata možda nije najkompleksnija sandbox igra koju smo igrali, no jedna stvar je sigurna - ono što zna raditi radi jako dobro. Ako ste fan anime estetike, robotskih lolita smrti i borbe protiv robota koji su veći od prosječne naftne platforme, ne tražite dalje. Akcija u igri spektakularno je fluidna, brza i zadovoljavajuća, dok jedinstvena i vrlo dobro odrađena glazbena pozadina varira od melankolije do inspirirajuće akcije.

Spider-Man za PS4 jedno je od najzabavnijih iskustava na popularnoj konzoli. Za početak, izgleda prilično dobro te je, sam po sebi, prilično velik, no ono što ga čini zbilja posebnim nevjerojatan je osjećaj slobode kretanja uz obavezne akrobacije i pucanje paučine. Uz izvrsni fotoeditor, jako dobru priču i jako zabavnu borbu, sigurni smo da ćete u Spider-Manu za PS4 uživati kao da sudjelujete u vlastitom filmu na tu temu.

Najnoviji nastavak God of Wara po mnogočemu je potpuno osvježenje u usporedbi s prošlima. Da, Kratos je i dalje užasno ljut na sve i da - igra je i dalje puna spektakularnog ultranasilja i akcije, no glavna poanta je njezina struktura. Naslov je naime brutalno ispoliran, preveden na hrvatski i, što je najjače, svi likovi imaju bar malo smisla. Slagalice u God of Waru također zaslužuju pohvale, a novi lik Atreus (Kratosov sin) savršeno kompletira već impresivnu plejadu likova, dajući mrzovoljnom Duhu Sparte dubinu kakvu zbilja nismo očekivali.

Ako tražite igru kojom ćete vlasnicima svih drugih konzola mahati pred licem, na pamet nam ne pada nijedan bolji naslov od God of Wara.