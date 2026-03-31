Odbrojavanje je počelo: NASA šalje ljude prema Mjesecu prvi put nakon više od 50 godina

Američka svemirska agencija ulazi u završnu fazu priprema za misiju Artemis II, prvo ljudsko putovanje prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća. U 10-dnevnoj misiji četvero astronauta napravit će krug oko Mjeseca i vratiti se natrag. Prema posljednjim informacijama iz NASA-e, vremenski uvjeti daju oko 80 posto izgleda da će lansiranje proći prema planu, čime bi započelo desetodnevno putovanje četvero astronauta oko Zemljinog prirodnog satelita. Američki astronauti posljednji su put kročili na taj planet 1972. godine

Ako sve prođe bez problema, raketa Space Launch System (SLS), koja nosi kapsulu Orion dizajniranu za let ljudi u duboki svemir, trebala poletjeti iz Svemirskog centra Kennedy u 00:24 sati u četvrtak 2. travnja po hrvatskom vremenu (1. travnja u 18:24 sati po američkom vremenu). O značaju misije tportal je ranije razgovarao s hrvatskim astronomima Antom Radonićem i Koradom Korlevićem.

Prozor za lansiranje trajat će dva sata, naveli su u NASA-i. No u toj agenciji naglašavaju kako raspored nije presudan – sigurnost je apsolutni prioritet. 'Ako postoji i najmanji rizik koji ne razumijemo ili ne možemo svesti na minimum, ne lansiramo', poručio je administrator NASA-e Jared Isaacman, dodajući kako je tim 'vrlo samouvjeren', ali neće riskirati živote astronauta. Iako prognoza ide u prilog lansiranju, meteorolozi pomno prate nekoliko ključnih rizika. Najveća prijetnja su visoki oblaci koji mogu potaknuti pojavu munja dok raketa prolazi kroz atmosferu.

LIVE: NASA leadership provide countdown status updates about our @NASAArtemis II mission around the Moon. https://t.co/2sKAdIHmTf — NASA (@NASA) March 31, 2026

NASA-in meteorološki tim upozorava i na mogućnost laganih pljuskova te povremeno pojačanog vjetra, no zasad ništa od toga ne prelazi granice prihvatljivog. Sunčeva aktivnost, uključujući nedavnu solarnu baklju, također se prati, ali bez značajnog utjecaja na misiju. Srijeda, odnosno četvrtak po hrvatskom vremenu zasad se pokazuje kao najbolja prilika za lansiranje u ovom tjednu, dok bi uvjeti kasnije mogli biti nestabilniji.

Program Artemis Artemis II druga je faza NASA-inog ambicioznog programa povratka na Mjesec. Nakon bespilotne misije 2022., ovo će biti prvi let s posadom, ali bez slijetanja – astronauti će obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Planira se i Artemis III, čiji je cilj spajanje svemirske letjelice s lunarnim landerom u niskoj Zemljinoj orbiti. Sljedeća faza programa, Artemis IV, trebala bi uključivati slijetanje astronauta na Mjesec početkom 2028. godine. Četveročlanu posadu čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Kanađanin ⁠Jeremy Hansen. Riječ je o misiji koja će ljude odvesti dalje nego ikad nakon ere Apolla, na udaljenost veću od 400.000 kilometara od Zemlje. Jedan od najvažnijih trenutaka misije očekuje se oko šestog dana, kada će Orion proći na udaljenosti između 6400 i 9600 kilometara od površine Mjeseca. Tijekom tog prolaska posada će fotografirati i snimati njegove dijelove koje ljudi dosad nisu vidjeli izravno tijekom svemirskog leta Ambicije američke svemirske agencije daleko nadilaze ovu misiju. Program Artemis zamišljen je kao temelj za trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu, uključujući izgradnju baze na njegovoj površini, ali i kao odskočna daska za buduće misije prema Marsu.

Raketa veličine nebodera i snage 28 aviona Središnji element misije je Space Launch System (SLS), raketa visoka 98 metara – otprilike kao londonski Big Ben. Iako je nešto niža od legendarne Saturn V rakete iz programa Apollo, snažnija je za oko 15 posto. S potiskom od 8,8 milijuna funti, SLS razvija snagu usporedivu s 28 putničkih zrakoplova, što je čini najmoćnijom raketom koju je NASA ikad koristila. Program Artemis već godinama prati kombinacija tehničkih izazova i rastućih troškova. Misija kasni najmanje dvije godine, nakon što su raniji pokušaji lansiranja odgođeni zbog tehničkih problema, uključujući probleme s opskrbom helijem. Ukupni troškovi programa procjenjuju se na više od 90 milijardi dolara do 2025., dok se cijena jednog lansiranja procjenjuje na oko 4,1 milijardu dolara.

Action. Wonder. Adventure. Artemis II has got it all. Don't miss the moment. Our crewed Moon mission will launch as early as April 1.



Learn how to watch: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/2uhg8EhwTv — NASA (@NASA) March 30, 2026